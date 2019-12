Concerto Natal de Fortaleza ganha primeira edição nesta terça (17) e sábado (21)

A primeira edição do Concerto Natal de Fortaleza acontece nos dias 17 e 21 de dezembro com o intuito de aproximar a população da música de coro, instrumental e erudita. O evento será realizado no anfiteatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e no Lar Francisco de Assis, respectivamente, e músicas com a temática natalina serão performadas gratuitamente.

O evento se inicia às 19h no dia 17 e, no dia 21, começa a programação em ação solidária, a partir das 9h. Além de Fortaleza, o projeto já passou pela cidade de Sobral nos dias 8 e 9 de dezembro. Os locais contemplados foram o Estádio Junco, Teatro São João, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sobral e Abrigo Sagrado Coração.

Confira abaixo a programação na Capital:

Dia 17 – Concerto de Natal

Local: Anfiteatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

19h - Orquestra Estrelas da Serra;

19h30 - Quinteto de Sopros Alberto Nepomuceno;

20h - Coral Moenda de Canto;

20h30 – Marimbanda;

21h - Coral Universidade Sem Fronteiras com a participação do Coral Sobretons;

21h30 - Orquestra e Coral Infantil Casa de Vovó Dedé;

Dia 21

Local: Lar Francisco de Assis

9h - Coral Universidade Sem Fronteiras com a participação do Coral Sobretons.