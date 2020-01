Concerto de música sacra gratuito reúne em Fortaleza 150 músicos de diversos estados, neste sábado

Fortaleza recebe neste sábado (18) um concerto de música sacra com cerca de 150 músicos profissionais e amadores de diversos estados do Brasil. O evento é gratuito e acontece no Bairro Cidade 2000.

“A realização desse projeto foi inspirada em ações semelhantes que acontecem em outras cidades do país”, afirma o diretor do concerto, Jaime Júnior, que também é músico. As apresentações fazem parte da 10ª edição do Louvor em Harmonia, projeto da Escola de Música Sacra de Fortaleza, no qual jovens de todo o País passam por uma semana de imersão para preparar o concerto.

Segundo Jaíme Júnior, a participação no coral e na orquestra são democráticas. A organização do evento não exige grau técnico elevado para os músicos e cantores.“Se você quer e tem condições, pode vir”, afirma. A idade mínica para participar é de 11 anos.

O evento é sempre realizado no mês de janeiro. Apresentação de 2019. Divulgação

Ensaios

Os ensaios para as apresentações do sábado (18), começaram nesta semana, na segunda-feira (13). Os participantes se reúnem durante a tarde e a noite e ensaiam cerca de 4 horas. A orquestra será regida pelo maestro Zacarias Fernandes, que foi regente do Coral do Teatro Amazonas entre 1991 e 2017 e atualmente desenvolve o projeto Amazônia em Coro, de formação de coros comunitários nos estados da Região Norte.

Os estados do Amazonas, Pará, Maranhão, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Norte são os com maior número de inscritos. No Ceará, destacam-se as cidades de Crato, Sobral e Farias Brito.

As apresentações terão 15 músicas, 14 famosas do gênero e uma inédita. “Produzimos as nossas próprias músicas para o evento, escolhemos um tema livro da Bíblia e trabalhamos com isso”, conta Júnior.

Serviço

Concerto de música sacra do 10° Louvor em Harmonia

Local: Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, no Bairro Cidade 2000, na Avenida Nila Gomes de Soárez, n° 155

Horário: 19h30

Entrada gratuita.