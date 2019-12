Concerto de música erudita é realizado nesta quarta-feira (11) em Sobral

Professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE) do campus de Sobral, Marcilane Cruz e Renato Costa apresentam na noite desta quarta-feira (11) o Duo Cruz & Costa. O recital de piano e clarinete é um desafio para os músicos: apresentar a música erudita aos alunos, já que a maioria deles é familiarizada apenas com a música popular.

"Nossos recitais de estreia ocorreram em dezembro de 2018. Com a reação positiva do público do campus e de Fortaleza, ficamos convencidos de que devemos continuar divulgando esse repertório tão rico em beleza! Dessa forma, após um período de aperfeiçoamento da professora Marcilane Cruz em doutorado no Canadá, estamos reiniciando nossas atividades e repetindo o recital de 2018 com o acréscimo de duas músicas inéditas, mas já trabalhando novo repertório para recitais em 2020", afirma Renato Costa .

Os professores acreditam que música erudita não é privilégio de poucos, mas que está acessível a qualquer um que esteja disposto a se entregar a ela. "Nossa vontade é que o repertório agrade e que, principalmente, gere certa curiosidade por este lado da música menos explorado em nosso contexto cotidiano".

No programa do recital didático, estão músicas que vão desde o período Barroco até o Contemporâneo. Uma viagem que passa pela Alemanha de Bach, Áustria de Mozart e França, de Satie e Debussy. "Teremos ainda duas composições brasileiras: um improviso de Villa-Lobos e uma obra para clarinete solo Osvaldo Lacerda. E, para encerrar a noite, ouviremos a obra de um compositor ainda vivo, da Itália, Michele Mangani", destaca Renato.



Serviço:

Recital do Duo Cruz & Costa de clarinete e piano

Quarta-Feira, 11 de dezembro de 2019

Horário: 20h

Auditório do IFCE Campus de Sobral

Av. Dr. Guarani, 317 - Derby Clube

Entrada Franca