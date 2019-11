Concerto Anjos do Natal acontece no próximo dia 24, no Teatro RioMar Fortaleza

A terceira edição do projeto Concerto Anjos do Natal idealizado pela colunista Márcia Travessoni acontece, no próximo dia 24 de novembro, no Teatro RioMar Fortaleza. Este ano, o show será dividido em duas sessões: a primeira, às 16h, e segunda, às 20h.

O evento beneficente promete emocionar o público com uma experiência diferenciada em som e imagem. Subirão ao palco nessa noite de solidariedade: Waldonys, Marcos Lessa, Kayro Oliveira, Paulo Benevides, David Valente, Coral da Fundação Beto Studart e Carlinhos Patriolino, além da Orquestra do Maestro Isaías Alexandre.

Instituições beneficiadas

Em 2019, 15 organizações receberão as doações: Instituto Povo do Mar, Grupo de Apoio Onco-Hematológico, Lar Santa Mônica, Creche Escola Jeanne, Creche São Judas Tadeu, Paróquia São Pedro de Ibiapina, Grupo Amigas no Amor, Toca de Assis, Fundo de Apoio Comunitário, Escolinha Sol, Pleno Viver, Lar Batista, Obra Lumen, Maria Mãe dos Pobres e Instituto dos Pobres de Maranguape.

Ingressos

A expectativa da organização do concerto Anjos do Natal é arrecadar cinco mil cestas básicas até o dia do evento. A entrada individual custa R$ 70, valor correspondente ao preço de duas cestas básicas. As doações podem ser realizadas na loja Samsonite, localizada no Piso L1 do RioMar Fortaleza, e durante as Missas da Misericórdia do Colégio Santo Inácio, que ocorre sempre às segundas-feiras, às 19h, na quadra da escola. Mais informações pelo telefone (85) 3224.4770.