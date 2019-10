Conceição Evaristo e Marco Lucchesi serão jurados da 4ª edição do Prêmio Kindle de Literatura

A escritora mineira Conceição Evaristo e autor carioca Marco Lucchesi serão os jurados da quarta edição do Prêmio Kindle de Literatura. O anúncio foi feito pela Amazon, na manhã deste sábado (5), à frente da ação.

A dupla avaliará os livros inscritos no prêmio em diversos critérios, como criatividade, originalidade, qualidade de escrita e viabilidade comercial, selecionando o título vencedor, que receberá R$ 30 mil e um contrato para a versão impressa pela Nova Fronteira.

Já participaram como jurados de outras edições do Prêmio Kindle de Literatura nomes como o jornalista Carlos Heitor Cony, o poeta Geraldo Carneiro, a doutora em literatura Sonia Rodrigues e o crítico literário Antonio Carlos Secchin.

Aposta

Para participar do Prêmio Kindle de Literatura, autores podem publicar suas obras no KDP da Amazon (kdp.amazon.com.br), plataforma de autopublicação, até 15 de outubro de 2019. Os autores devem colocar o termo PremioKindle no campo de palavras-chave durante o processo de publicação e registrar os livros sob a categoria Ficção.

Os títulos enviados precisam ser romances originais em português, não publicados anteriormente, à venda exclusivamente na Amazon durante o período da premiação, precisando estar inscritos no programa KDP Select. Os termos e condições do Prêmio Kindle de Literatura podem ser acessados no site.

Nesta edição, o Amazon Prime Video revisará os títulos finalistas dentre todos os prêmios literários promovidos pelo KDP em diversos países, incluindo o Brasil. Um desses livros será selecionado para assinar um contrato de opção para uma adaptação audiovisual com pagamento antecipado de US$10.000.