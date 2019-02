ComVerso: quais são as apostas para o Oscar 2019

Na edição do ComVerso desta semana, as jornalistas do Sistema Verdes Mares e o Presidente da Associação Cearense de Críticos de Cinema, Diego Benevides, conversaram sobre os indicados à categoria de Melhor Filme do Oscar 2019, que terá a cerimônia realizada neste domingo (24). Oito filmes foram indicados este ano: A Favorita, Bohemian Rhapsody, Green Book: O Guia, Infiltrado na Klan, Nasce Uma Estrela, Pantera Negra, Vice e Roma.

Além disso, também foram discutidos nesta edição os detalhes das indicações e quais os filmes que têm mais chances de levar a estatueta tão cobiçada na indústria do cinema. A cerimônia do Oscar acontece em Los Angeles, na Califórnia, e deve reunir os maiores nomes envolvidos com a sétima arte.