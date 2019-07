ComVerso: as teorias, referências e aspectos políticos de Stranger Things 3

Lançada desde o dia 4 de julho pela Netflix, a nova temporada de Stranger Things já alcançou mais de 40 milhões de reproduções na plataforma de streaming. O recorde de maior audiência de uma série durante os quatro primeiros dias vem para marcar um dos anos mais maduros em relação ao enredo da história. Pelo menos é o que a crítica especializada tem comentado sobre a série até o momento.

Os jornalistas Antônio Laudenir e Mylena Gadelha abordaram alguns dos aspectos da nova temporada em mais uma edição do ComVerso. No vídeo, eles discutem sobre o crescimento dos personagens, as novas ameaças a Hawkins e quais os contornos políticos abordados no novo ano. Confira: