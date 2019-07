Compartilhe qual será a sua mudança de hábito; preencha o formulário

Cuidados com a saúde e o bem-estar físico e mental são hábitos cada vez mais presentes e necessários da rotina de todas as pessoas. Uma caminhada pela manhã ou ao fim da tarde, aulas de natação ou yoga, exercícios orientados na academia ou, ainda, buscar uma alimentação mais equilibrada são iniciativas que fazem a diferença no dia e ajudam a melhorar a qualidade de vida.

Para estimular hábitos cada vez mais saudáveis, o Sistema Verdes Mares vai produzir, ao longo do mês de agosto, conteúdos com especialistas de diversas áreas relacionadas ao tema; e ouvir ainda as dúvidas de pessoas que querem ter uma vida mais equilibrada, mas não sabem por onde começar.

Para isso, queremos saber, também, qual iniciativa você pretende adotar para buscar uma rotina mais leve e saudável - pode ser cortar a sobremesa após o almoço, parar de fumar ou correr todo dia pela manhã. Preencha o formulário e envie suas dúvidas. Durante o mês, os questionamentos serão respondidos por especialistas.