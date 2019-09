Como seus personagens em 'Órfãos da Terra', Carol Castro e Bruno Cabrerizo vivem romance

O casal de 'Órfãos da Terra', Houssein (Bruno Cabrerizo) e Helena (Carol Castro) também vivem um romance na vida real. Após as filmagens da novela das seis, os dois atores foram fotografados trocando carícias em uma reunião com o elenco, no Rio de Janeiro, que depois partiu para um restaurante, em Grumari. Os dois chegaram juntos ao local.

Na trama, os personagens estão realmente apaixonados e já planejam seu casamento. O destino do casal parece cada vez mais certo, tanto que Helena incentivará Missade (Ana Cecília Costa) a voltar para Elias (Marco Ricca), com quem ela teve um caso. A jovem terá uma conversa com Missade, que passou a se aproximar da antiga rival, após ela levar um tiro no lugar de sua filha, Laila (Julia Dalavia).

A síria vai ao hospital agradecer pelo gesto de Helena, e a terapeuta abre o jogo sobre o caso que teve com Elias: "Hoje eu vejo que, na verdade, eu tava muito carente depois da morte do meu marido. Acho que acabei transferindo para o Elias o amor que eu sentia pelo Rodrigo...", diz reprodução do diálogo divulgado pelo Gshow.

Surpreendida, a síria continua ouvindo o que Helena tem a dizer: "Perdoe o Elias. Ontem, ele esteve aqui e eu vi o quanto ele está sofrendo com essa separação. Ele te ama. Vocês têm uma história, uma família. Perdoe o seu marido. Retome seu casamento", afirma.

Nos capítulos que devem ser exibidos na próxima semana, Helena vai conversar com Elias para se despedir, pois ela se prepara para sair do Brasil com Hussein.