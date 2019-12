Comitê Consultivo da Chapada do Araripe - Patrimônio da Humanidade é empossado nesta quinta (19)

O reconhecimento da Chapada do Araripe, que inclui Ceará, Pernambuco e Piauí, como Patrimônio da Humanidade está um passo mais próximo. Devido suas riquezas naturais e culturais, ancetralidades, tradições e inovações, foi criado o Comitê Consultivo Intersetorial da Chapada do Araripe - Patrimônio da Humanidade, que será empossado nesta quinta-feira (19) durante programação da Celebração da Renovação da Fundação Casa Grande, em Nova Olinda.

Iniciativa do Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), junto a entidades, gestores culturais, artistas, pesquisadores e demais parceiros, o Comitê tem o objetivo de promover, articular, garantir, coordenar e executar programas, projetos e ações em torno da proposta da candidatura da Chapada do Araripe como patrimônio cultural e natural da humanidade pela Unesco.

O Comitê criado em 11 de novembro de 2019 é, ainda, resultado do encaminhamento do I Seminário Patrimônio da Humanidade Chapada do Araripe, realizado durante o mês de agosto, no Cariri cearense.

Lugar de passagem de povos ancestrais que deixaram como legado uma cultura pujante e plural, o Cariri é um ambiente onde a cultura e a biodiversidade formam um quadro de inestimável valor para a humanidade. Os atrativos turísticos estão relacionados à religiosidade, à natureza exuberante do ambiente serrano da Chapada do Araripe, ao patrimônio histórico-arquitetônico e à cultura popular.

A posse do Comitê Consultivo Intersetorial da Chapada do Araripe – Patrimônio da Humanidade compõe a programação da Festa da Renovação do Coração de Jesus, da Fundação Casa Grande. O evento contará com a presença da Vice-Governadora do Estado do Ceará, Izolda Cela, e do Secretário da Cultura, Fabiano Piúba.

Programação completa

Festa da Renovação da Fundação Casa Grande

Quinta-feira (19)

Fundação Casa Grande - Nova Olinda

15h30 - Cortejo dos Grupos de Tradição Popular

16h - Posse do Comitê Consultivo Intersetorial da Chapada do Araripe - Patrimônio da Humanidade

18h - Renovação do Sagrado Coração de Jesus

19h - Abertura da exposição "Rosiane Limaverde: uma trajetória marcada por trajes"

19h30 - Corte do bolo

20h - Animação cultural com o trio de forró "Flor do Pequi"