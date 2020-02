Comida regional com gostinho da infância

Local para encontro de famílias e amigos, para celebrar e comer pratos com sabor, qualidade e amor. É assim que Patrícia Uchôa Braga Soares, chef do Ancho Gastrobar, cuida do estabelecimento. Localizado no bairro Cidade 2000, na capital cearense, o restaurante busca acolher os diversos públicos com suas preferências e restrições alimentares.

Os pratos voltados ao comfort food privilegiam o uso de produtos da região, conferindo maior identidade gastronômica regional à comida servida no Ancho Gastrobar. Entre os pratos mais vendidos estão a farofa de tripa, o ossobuco, o ancho na chapa com vegetais, a cebola suprema recheada, a moela guisada, a moqueca de arraia, a macaxeira cremosa, os variados tipos de baião e feijão verde, além dos espetos.

Comfort food

Algo que despertou o interesse de Patrícia foi o comfort food, que é a comida reconfortante, aquela que remete à infância e a momentos significativos da vida. A chef recorda um episódio ocorrido logo que comprou o estabelecimento, quando um cliente chegou ao restaurante e disse que gostaria de um “baião simples”, que lhe remetesse à comida que costumava comer na infância, no interior onde viveu. Após a refeição, o cliente se emocionou e expressou gratidão, pois o prato havia lhe levado às memórias das refeições preparadas pela avó dele, quando era ainda criança, conta a chef.

“Embora o nome do estabelecimento se refira a um corte de carne, o espaço se dispõe a oferecer refeições de qualidade a quem não aprecia ou não pode se alimentar de proteína animal”, pontua a profissional.

Patrícia Uchôa Braga Soares, chef do Ancho Gastrobar.

Acolhimento

Além da comida saborosa e de qualidade, o Ancho Gastrobar conta com manobrista de quarta a sábado. Aos sábados, dispõe de música ao vivo com artistas que tocam ritmos variados, “buscando atender aos diversos gostos musicais de nossos clientes, sem fugir da proposta do estabelecimento”, acrescenta Patrícia Uchôa.

Ela diz que se trata de um ambiente simples e aconchegante, que busca acolher os diversos públicos. “É local de encontro de famílias e amigos e espaço para celebrações diversas, onde nossos clientes se sentem à vontade inclusive para levar seus pets”, frisa a chef. Para as celebrações, há um lounge especial que acolhe por volta de 30 pessoas, onde podem ser realizados aniversários e confraternizações. Para reservar o espaço, é preciso entrar em contato com o estabelecimento pelos telefones (85) 3085.8582 ou 99970.0098.

História de amor

A opção pela cozinha regional vem da própria história de vida da chef, que vivenciou o trabalho de plantio e colheita com sua família no interior do Ceará. Natural de Tejuçuoca, Patrícia Uchôa, que é também professora e consultora de gastronomia no Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), se intitula “cozinheira por amor”. Formada em Gastronomia e pós-graduada em Gestão da Qualidade do Serviço de Alimentação, ela, o marido Ricardo Soares, os três filhos e uma neta administram juntos o Ancho Gastrobar.

Patrícia é sempre convidada para ministrar palestras na área e participar de júris gastronômicos em grandes feiras no Ceará. Já atuou como consultora fora do país, em Massachussets (EUA), e participou de aulas sobre cozinha brasileira na Universidade de Massassoite (EUA).



Serviço

Ancho Gastrobar

Rua Andrade Furtado, 2041, Cidade 2000 - Fortaleza

Contatos: (85) 3085.8582 e 99970.0098

Funcionamento: segunda a sábado, a partir das 18h

Instagram: @anchooficial