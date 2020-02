Com show marcado, Diogo Melim não irá à paredão de Boca Rosa no BBB20

O cantor Diogo Melim não estará na plateia do Big Brother Brasil, na noite desta terça-feira (25), que é quando a influencer Boca Rosa (Bianca Andrade) enfrenta o segundo paredão.

No primeiro desafio da sister, quando disputou e venceu Lucas Chumbo na berlinda, Melim esteve no aguardo da namorada nos estúdios da Globo.

Nesta terça-feira, porém, o cantor tem compromisso com o público em um show marcado em um dos camarotes na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Em meio ao compromisso com a carreira, permanece a expectativa sobre a situação do namoro entre os dois.

Desde que Boca Rosa declarou no programa sentir vontade de beijar Guilherme, um dos confinados no reality, o artista apagou todas as fotos que tinha em uma rede social. A relação entre os dois é marcada por idas e vindas desde o ano passado.