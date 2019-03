Com petiscos a R$ 20, Comida di Buteco seleciona 21 bares de Fortaleza para disputa

Os participantes em Fortaleza do concurso Comida di Buteco 2019 foram anunciados nesta quinta-feira (21). São 21 estabelecimentos que concorrem ao título de "melhor buteco da cidade" e serão avaliados pelo público e por jurados entre 12 de abril e 5 maio. A novidade desta edição é que todos os petiscos concorrentes terão preço fixo de R$ 20, em comemoração aos 20 anos de existência do concurso nacionalmente.

Os bares são avaliados a partir de quatro critérios: petisco, atendimento, temperatura da bebida e higiene. O petisco tem 70% do peso da nota final, enquanto as demais categorias, 10% cada. Além do público, os participantes recebem a visita de três jurados anônimos. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados, 50%.

Com a proposta de incentivar a "cozinha raiz" e os "botecos espontâneos", o concurso acontece simultaneamente em 21 cidades brasileiras, com representantes em todas as regiões do País. Os vencedores de cada cidade disputam, posteriormente, o título de "Melhor Buteco do Brasil".

Em 2018, o vencedor foi o Varandão da Vila, que concorreu com o petisco "asinhas no avesso". Este ano, o campeão volta à disputa com os "croquetes ousados", que é um empanado com frango, queijo e salame servido com limão e geleia de pimenta.

Confira a lista completa dos bares e petiscos participantes:

100 Petiscos

Petisco: 101 (Rocambole de batata, presunto, queijo e camarão)

Endereço: Rua República do Líbano, 1080 - Varjota

Funcionamento: terça a sábado, das 17h às 0h

Alpendre

Petisco: Capitão do Alpendre (Capitão de feijão verde com charque e nata. Acompanha molho especial da casa)

Endereço: Rua Torres Câmara, 181 Lj 1. - Aldeota

Funcionamento: terça a sexta, das 17h às 0h; sábado das 10h às 0h e domingo das 11h às 19h.

Bar Chá da Égua

Petisco: Rocambole de Filet Mignon (Rocambole de Filet Mignon na crosta de macaxeira acompanhado de molho especial da casa e geleia de pimenta)

Endereço: Av. dos Expedicionários, 5021 - Montese

Funcionamento: terça a quinta das 17h às 3h; sexta e sábado das 11h às 17h e domingo 11h às 1h

Bar do Helano

Petisco: Gostozinho (Carne moída, ovo de codorna e queijo)

Endereço: Rua Carlos Vasconcelos, 2310 - Joaquim Távora

Funcionamento: terça a sexta das 16h às 23h30, sábado das 12h às 23h30

Bar do Nem

Petisco: As maravilhas do Chef Nem (Coxinhas feitas de massa de macaxeira recheadas com frutos do mar selecionados e acompanhadas de molhos especiais)

Endereço: Rua General Clarindo de Queiroz, 1745 Lj, 230 - Mercado São Sebastião

Funcionamento: terça a domingo das 8h às 15h

Birosca 1500

Petisco: Picanha ao Porrete (Picanha Argentina trinchada preparado na manteiga da terra com legumes selecionados servido com batata rústica e molho especial da casa)

Endereço: Rua Gustavo Sampaio, 1500 A - Parquelândia

Funcionamento: terça e quarta das 17h às 00h e quinta a sábado das 17h às 2h

Bodega na Roça

Petisco: Carrocinha da Roça (Crep acompanhando de 3 pataniscas com recheios de carne do sol, frango e bacon e queijo coalho e calabresa)

Endereço: Rua Caramuru, 199 B - São Gerardo

Funcionamento: quarta a domingo, das 16h às 0h

Boteco Vintage

Petisco: Escondidinho Sertanejo (Escondidinho de charque feito com purê de jerimum acompanhado de queijo coalho assado com melaço de cana)

Endereço: Rua Padre Miguelino, 1159 - Fátima

Funcionamento: quarta e quinta, das 18h às 0h; sexta e sábado das 18h às 02h

Brasil Colonial

Petisco: Escondidinho de Sururu (Moqueca de Sururu acompanhada de purê de mandioquinha e batata, gratinada no queijo mussarela)

Endereço: Rua Antonio Augusto, 1572 - Aldeota

Funcionamento: domingos, das 9h às 18h; segunda a sábado, 09h às 0h

Carneiro do Tércio

Petisco: Carneiro ao Tex Mex (Carré de carneiro ao tex mex)

Endereço: Rua Gonçalves Ledo, 1123 - Aldeota

Funciomamento: terça a sábado, das 11h às 23h30; domingo das 11h às 21h30

Espaço Casa da Sogra

Petisco: Foga nas Venta (Pimenta dedo de moça recheada com charque, cream cheese e muçarela, empanada e frita, acompanhada de creme de bacon servido na casquinha de queijo coalho)

Endereço: Rua Vasco da Gama, 1072, Fundos - Montese

Funcionamento: quinta e sexta, das 18h às 0h; sábado, das 11h30 às 22h e domingo das 11h30 às 21h

Esquina do Chef

Petisco: Arrumadinho do Chef (Carne do Sol composto por um creme de catupiry e queijo parmessão)

Endereço: Rua Joaquim Torres, 888 - Joaquim Távora

Funcionamento: terça a sábado, das 18h às 23h

Fava's Bar e Petiscos

Petisco: Moquecaxé (Croquete de moqueca de arraia com camarão)

Endereço: Rua Barão de Aratanha, 1050 - José Bonifácio - Lj 11

Funcionamento: quarta à sexta das 18h às 00 e sábado das 17h às 00h

Kina do Feijão Verde

Petisco: Bolinho de abóbora com carne de sol (Bolinho feito com massa de abóbora cozida, farinha de trigo e caldo de legumes recheada com carne de sol desfiada)

Endereço: Rua João Cordeiro, 1697 - Aldeota

Funcionamento: terça a sábado, das 10h às 23h30, e domingo, das 10h às 19h30.

Nossa Casa Delícias

Petisco: Twings (Asinhas de frango desossadas envolta por uma camada de bacon, levemente empanada, acompanhada por coração de frango acebolado. Finalizados com farofa e geleia de pimenta)

Endereço: Rua Equador, 1814 - Itaperi

Funcionamento: terça a sexta, das 16h às 00h; sábado e domingo, das 11h às 00h

Pakato Grill

Petisco: Carne do Sol ao queijo na chapa (Carne do sol assada na manteiga da terra, coberta com queijo coalho e queijo mussarela, condimentada com cebola roxa, pimenta biquinho e coentro; servida ao molho de abacaxi na chapa. Acompanhada com macaxeira derretida na manteiga da terra)

Endereço: Rua Gastão Justa, 108 - Mondubim

Funcionamento: terça a sexta, das 16h à 1h; sábado e domingo, das 11 à 1h

Quintal 55

Petisco: Vaiquedá (Bolinhos crocantes de vatapá com molho de pimenta caseiro)

Endereço: Alameda das Boas Noites, 55, quadra 29 - Cidade 2000

Funcionamento: quinta a sábado, das 18h às 23h

Seu Zé - Bodega

Petisco: O milhó (Acarajé feito de milho, frito no dendê, acompanhado de purê de jerimum, carne de sol na cebola roxa, molhinho de pimenta e vinagrete do Seu Zé)

Endereço: Rua Joaquim Torres, 1051 - Joaquim Távora

Funcionamento: terça a sexta, das 17h à 0h, sábado, das 11h às 23h

Tarântulas Grill

Petisco: Taranqueca (Massa de panqueca levemente picante, carne do sol, cebola, pimentão azeitonas sem caroço fatiada, queijo mussarela, queijo coalho ralado e o molho da casa)

Endereço: Rua Antônio Drumont, 633 - Monte Castelo

Funcionamento: terça a sábado, das 17h às 23h30

Varandão da Vila

Petisco: Croquetes Ousados (Massa cremosa feita da mistura de frango, queijo, e salame, servida com limão e geleia de pimenta)

Endereço: Av. Osório de Paiva, 1612 - Parangaba

Funcionamento: quinta a sábado, das 17h às 22h

Vilarejo 84

Petisco: Trio do Vila (Trio de petiscos - frango crocante, bolinho de inhame com carne de sol e bolinha de queijo com goiabada, acompanhados com maionese caseira e molho de mostarda e mel)

Endereço: Rua Clube Iracema, 84 – Aldeota

Funcionamento: quarta a sábado, das 17h às 23h