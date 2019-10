Com oficinas e brincadeiras, confira programação infantil para o Dia das Crianças

Da gastronomia ao teatro, o que não falta é opção para a criançada aproveitar a semana do Dia das Crianças. Comemorada no dia 12 de outubro, a data traz consigo muita brincadeira e diversão.

Na capital cearense, a programação contempla tanto atividades pagas como gratuitas. Dentre os espetáculos, estão “A Criança Mais Velha do Mundo”, no Teatro Dragão do Mar, “A Flauta Mágica”, no Teatro Celina Queiroz e “Galinheiro de Bragança”, no Porto Dragão.

Os shoppings Grand Messejana, Eusébio e Pátio Dom Luís também oferecem práticas para as crianças, como oficinas de arte, contação de história e feiras de livros.

Já na Casa Cor Ceará, o Espaço Verso se faz presente com debate sobre a construção de espaços infantis, além de trazer a Turminha Diário como atração musical.

Confira abaixo mais destaques da programação:

Espetáculo A Princesinha

Domingo (13), às 17h, no Teatro Arena Aldeota (Rua João Carvalho, 93, Aldeota). Ingresso: R$30 (inteira) e R$15 (meia).

A Princesinha, novo espetáculo da Comédia Cearense, baseado no livro homônimo de Frances Hodgson Burnett, é o espetáculo comemorativo aos 62 anos de atividades ininterruptas da Comédia Cearense. O espetáculo é uma história que alfineta o cerne da hipocrisia humana, chacoalha nossos conceitos sobre o amor e a bondade, ou do que é amar o próximo. Tudo isso com uma história linda e emocionante, capaz de marejar nossos olhos e aquecer nosso coração facilmente.

Dia das Crianças no Sesc Fortaleza



Durante todo o mês de outubro, as crianças terão atividades de lazer e cultura promovidas pelo Sesc Ceará. Maratona infantil, espetáculos de teatro, contação de histórias e circuito de brincadeiras são algumas opções de diversão em família para comemorar o Dia da Criança.



De 9 a 11, a programação lúdica do Sesc será levada para escolas públicas de Fortaleza e Caucaia, com roda de leitura, narração de histórias, espetáculos teatrais e musicais na Semana Literária da Criança.

Serviço

9 de outubro (quarta-feira)

Semana Literária da Criança

Narração de História; Balaio de Contos e Roda de Leitura

Horário: 9h às 16h

Local: Escola Municipal Aldeíde Régis

(Rua Irineu de Sousa, 197 – Álvaro Weyne)



10 de outubro (quinta-feira)

Semana Literária da Criança

Espetáculo Foguinho, Roda de Leitura

Horário: 9h às 16h

Local: E.E.I.E.F. Adriano Martins – Caucaia (CE 0902, Km 5)



11 de outubro (sexta-feira)

Semana Literária da Criança

Espetáculo Musical com o Grupo Zip Zap; Roda de Leitura

Horário: 09h às 16h

Local: Escola Municipal Mozar Pinto (Rua: Jorge Dummar, 2078)



12 de outubro (sábado)

Festival da Criança

Brinquedos Infláveis

Atração circense

Brincadeiras

Horário: 8h às 12h

Local: Sesc Fortaleza (Rua Clarindo de Queiroz 1740)



Cozinhando & Brincando

A programação voltada para o público infantil conta com oficinas práticas para aprender a fazer pizzas e bolos de pote. Reprodução/Facebook

Quarta (9), às 14h, na Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (Rua Manuel Dias Branco, 80, Cais do Porto). Gratuito. (3263.4596)

Em homenagem ao Dia das Crianças, a programação voltada para o público infantil conta com oficinas práticas para aprender a fazer pizzas e bolos de pote, conhecer a horta de Escola, além de contação de histórias e jogos acompanhados por educadores do Poço da Draga.

Espetáculo “A Criança Mais Velha do Mundo”

A Cia Prisma de Artes apresenta em duas sessões o espetáculo "A Criança Mais Velha do Mundo" para crianças de escolas públicas. Divulgação

Quinta (10), às 9h e 15h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.3600)

A Cia Prisma de Artes apresenta em duas sessões o espetáculo "A Criança Mais Velha do Mundo" para crianças de escolas públicas, projetos sociais e público geral. Capaz de encantar desde o público infantil até as pessoas maduras, a peça aborda, singelamente, a passagem do tempo e a importância de nunca deixar de ser criança.

Semana da Criança no Cineteatro São Luiz

Dumbo será um dos filmes exibidos na programação da semana das crianças no Cineteatro São Luiz. Reprodução

Até sábado (12), no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Gratuito. (3252.4138)

Na semana do Dia das Crianças, o Cineteatro São Luiz preparou uma programação completa com exibição de filmes para a criançada, começando nesta quarta-feira (9). Serão exibidos os filmes "Pokémon: Detetive Pikachu", "Dumbo", "Aladdin" e "Homem-aranha no Aranhaverso".

Dia das Crianças no Pátio Dom Luís

Sábado (12), a partir das 15h, no Pátio Dom Luis (Av. Dom Luis, 1200, Varjota). Gratuito. (4011.5999)

O Pátio Dom Luís preparou uma programação em comemoração ao dia das crianças, mas que foi feita para todo mundo se divertir: parque infantil Pakaraka, feira de livros, oficina de arte, pintura facial e mais.

Espaço Verso na Casa Cor

Sábado (12), às 19h, na Casa Cor Ceará (Rua Visconde de Mauá, 950, Aldeota). Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$25 (meia). (3261.3533)

A animação do Dia das Crianças também se faz presente na Casa Cor Ceará, com o Espaço Verso. Na programação, um debate sobre 'Método Montessoriano na construção de espaços infantis', com Ticiana Sanford, Caroline Timbó, Juliana Hissa e Zaíra Mendes. Posteriomente, a atração musical Turminha Diário toma conta do ambiente.

Grand Kids

Sábado (12), no Grand Shopping (Av. Frei Cirilo, 3840, Messejana). Gratuito. (3923.1385)

O Grand Shopping organizou uma programação divertida para as crianças de todas as idades. Dentre as atividades planejadas estão oficina de bracelete de super-heróis, oficina de slime e um show tributo à dupla Sandy e Júnior, com a banda Reite.

Espetáculo “Um Tiquinho de Nada”

A palhaça Nada, atrapalhada e sonhadora, faz apresentação especial para o público infantil. Levy Mota

Sábado (12), às 10h, na Arena Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.3600)

A palhaça Nada, atrapalhada e sonhadora, faz apresentação especial para o público infantil. Perambulando pelas ruas em meio a arrumações e trapalhadas, Nada apresenta seu espetáculo, brincando, sonhando e dançando.

Espetáculo “A Flauta Mágica”

Sábado (12), às 17h, no Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia). (3477.3033)

Música, dança e encantamento são palavras que podem descrever A Flauta Mágica, a ópera mais famosa do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. Adaptada ao público infantil, o espetáculo chega à Universidade de Fortaleza e promete aflorar emoções do público com as apresentações.

Dia das Crianças no Eusébio

Sábado (12), a partir das 16h, no Shopping Eusébio (Av. Eusébio de Queiroz, 1890). Gratuito. (3260.1137)

Para quem mora no Eusébio e entorno, a programação para o dias das crianças está garantida no shopping da cidade, com shows da banda Cor do Som Kids, da Turma do Mickey e da Turma do Toy Story. No estacionamento principal, ainda terão brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce e muita brincadeira.

Espetáculo “Galinheiro de Bragança”

Carregado de humor, o musical "Galinheiro de Bragança" trata de temas delicados e extremamente pertinentes. Reprodução/Facebook

Sábado (12), às 16h, no Porto Dragão (Rua Boris, 90, Praia de Iracema). Gratuito.

O Grupo Galhofo marca presença no Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará (TIC 2019) com o espetáculo "Galinheiro de Bragança". A peça conta a história de Silvinha, uma galinha preta que acabou se mudando para um galinheiro que sempre abrigou apenas galinhas brancas. Carregado de humor, o musical trata de temas delicados e extremamente pertinentes, como preconceito e autoaceitação.

Espetáculo "Só + um Pouquinho"

O coletivo paulista Barbatuques reúne percussão corporal e vocal, improviso e dança Reprodução / Instagram

Sábado (12), às 18h30, na Praça Verde do Centro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8600)

Com quase 25 anos de carreira, o grupo Barbatuques apresenta o espetáculo "Só + um Pouquinho", com uma abordagem musical única, usando percussões corporal e vocal, sapateado e improvisação. Das 11 músicas de “Só + um Pouquinho” 10 são inéditas, compostas pelos integrantes André Hosoi, Helô Ribeiro, Renato Epstein, Charles Raszl, Lu Horta, Luciana Cestari e Giba Alves.

Brincando e pintando no Dragão

Será oferecida às crianças uma série de jogos, pinturas, brincadeiras e outras atividades. Reprodução

Sábado (12), às 9h e 15h, e domingo (13), às 16h, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8600)

Sob a orientação de monitores, será oferecida às crianças uma série de jogos, pinturas, brincadeiras e outras atividades em comemoração ao mês das crianças. A atividade acontece ainda nos dias 20 e 27 de outubro.

Orquestra Contemporânea Brasileira

Domingo (13), às 10h30, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3252.4138)

A Orquestra Contemporânea Brasileira apresenta no Cineteatro São Luiz uma programação em homenagem ao Dia das Crianças. Sob a regência do maestro Arley França serão executadas músicas que marcaram a infância, como cantigas de roda, trechos do musical "A Arca de Noé" e temas de desenhos animados, além de contar com a participação do grupo cênico-musical Dona Zefinha.

Visita Guiada no Theatro José de Alencar

Até 31 de outubro, a partir das 9h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Gratuito. (3101.2583)

O Theatro José de Alencar abre suas portas para visitas guiadas gratuitas no mês das crianças. A criançada poderá conhecer todo o espaço e história do Theatro, além de aproveitar a programação infantil.