Com novas mudanças para este ano, Prêmio Jabuti segue com inscrições abertas

A CBL (Câmara Brasileira do Livro), que organiza todo ano o Prêmio Jabuti, desde maio anunciou os detalhes de como funcionará o principal troféu literário do país neste ano - o que inclui um grupo de mudanças em relação à edição passada.

A principal delas é volta da separação de livros infantis e juvenis em categorias diferentes. Em 2018, a junção de ambos sob um mesmo chapéu havia disparado uma polêmica que culminou na renúncia de Luiz Armando Bagolin, então curador da premiação.

Os livros de documentário e reportagem estão agrupados agora em uma só categoria, junto com biografias.

Cearense Mailson Furtado foi o grande vencedor da edição 2018 do prêmio Foto: Divulgação/Estúdio Wtf

Já as traduções, foram deslocadas para o que o Jabuti chama de "eixo livro", no qual estão categorias técnicas como capa e projeto gráfico -isso significa que traduções não podem mais concorrer a livro do ano, premiado com R$ 100 mil. Coletâneas com textos não inéditos só poderão concorrer nas categorias técnicas.

As inscrições do prêmio, que homenageará a escritora Conceição Evaristo, estão abertas e vão até 28 de junho, pelo site premiojabuti.com.br. O curador do troféu é o editor Pedro Almeida.