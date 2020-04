Com mais de 1.700 inscrições, Edital Cultura DendiCasa anuncia selecionados até 27 de abril

As inscrições para o Edital Festival Cultura DendiCasa foram encerradas na última sexta-feira (10). Um total de 1.729 inscrições foram recebidas, aponta a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult - CE).

Serão selecionados 400 projetos. Música (com 707 inscritos), audiovisual (133), dança (105) e teatro (104) estão entre as linguagens com mais propostas enviadas. Levantamento enviado pela Secult aponta que 60% das inscrições são advindas de Fortaleza. Por sua vez, o interior do Estado ocupou 40% das propostas submetidas.

A homologação do resultado final acontece até 27 de abril. Os conteúdos artísticos selecionados irão compor uma programação especial de difusão em plataformas digitais e meios de comunicação diversos.

O Edital é uma ação que visa amenizar o impacto social e econômico do novo Coronavírus nas vidas e na programação de grupos e artistas. Conta com investimento do Fundo Estadual de Cultura (FEC) de R$ 1 milhão.

Inscrições por linguagem:

707 Música

133 Audiovisual

105 Dança

104 Teatro

95 Literatura

83 Artes Integradas

81 Artes Visuais

79 Cultura Popular e Tradicional

68 Humor e Comédia

67 Circo

30 Arte e Cultura Digital

25 Fotografia

16 Produção Cultural

16 Cultura Afrobrasileira

15 Cultura Alimentar

10 Patrimônio Material e Imaterial

9 Cultura Indígena

6 Moda

5 Design

75 Outra

O Festival Cultura DendiCasa irá se destinar a conteúdos de classificação etária Livre, para todos os públicos. “O número de inscritos revela uma demanda muito expressiva do campo artístico e cultural. Mostra o acerto em estarmos fomentando a produção de conteúdos artísticos para plataformas. Manter as atividades num momento em que as pessoas estão em isolamento social”, destaca o secretário da Cultura, Fabiano Piúba

Levantamento

A Secult lançou na quarta-feira (15) a segunda etapa do estudo sobre o impacto da Pandemia da Covid-19 na economia da cultura cearense.

Desde o dia 1 de abril, a iniciativa escuta artistas, produtores culturais, técnicos e demais profissionais envolvidos com a arte e cultura no Estado. Nessa nova fase, o objetivo é coletar dados junto a gestores de equipamentos e espaços culturais do setor público e privado. Uma oportunidade para quem teve suas atividades impactadas pela pandemia de Covid-19 infomar a situação.

Os dois formulários permanecerão disponíveis para preenchimento até o dia 22 de abril de 2020. O resultado final deverá ser divulgado no fim do mês de abril.

Acesse o primeiro questionário

Acesse o segundo questionário