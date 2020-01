Com humor, Edmilson Filho dá dicas de prevenção contra o coronavírus; assista

O coronavírus caiu nas graças do comediante Edmilson Filho, intérprete de Francisgleydisson em Cine Holliúdy. No instagram, na cadência do humor cearense, o ator chamou atenção com os cuidados para evitar a transmissão do vírus. "Edmilson qual seu conselho? para você evitar pegar, o número um e você não adquirir. Se você adquirir, automaticamente, já pega", brinca.

No vídeo, ele lembra situações do cotidiano de qualquer cidade, como o motorista de táxi ou ônibus que pega a flanela, assoa o nariz e depois limpa a direção do veículo. Ele também brinca com as expressões "Vá Pra China" e "escarrar".



Atualmente, Edmilson Filho mora nos Estados Unidos. No País, três casos da doença foram confirmados até o momento.