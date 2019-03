"Com dor de barriga" e sutiã de amamentação, Ivete Sangalo retorna ao Carnaval de Salvador

Milhares de fãs da Ivete Sangalo, 46, receberam a cantora com gritos de "a rainha voltou", na tarde deste sábado (2), em Salvador. A artista subiu no trio elétrico no Farol da Barra, por volta das 16h, instantes após ter revelado em seu Instagram que usava um sutiã de amamentação e estava "com dor de barriga de prova".

Ivete não se apresentou no Carnaval de Salvador em 2018 devido ao nascimento das suas filhas gêmeas, Helena e Marina. Neste sábado, a cantora comanda o bloco Coruja no circuito Barra-Ondina, vestida em uma roupa neon com cristais.

"Tô feliz da vida. Vamo lá que mamãe tá bem segurinha nesse suti. Vai ser demais", disse a cantona por meio das redes sociais, enquanto se maquiava. Claudia Raiva, Bruna Marquezine, Isabela Santoni e Fernanda Gentil são algumas das famosas que acompanham a apresentação de Ivete, de cima do trio.