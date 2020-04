Com Covid-19, irmão de Gaby Amarantos já está em casa se recuperando

Gaby Amarantos celebrou a melhora de saúde do irmão, Gabriel, que estava internado em estado grave com coronavírus, em Belém do Pará. Durante o Saia Justa, da GNT, nesta quarta-feira 22, a cantora confirmou que o irmão já se encontra em casa e em recuperação.

"Meu irmão já saiu do hospital e está continuando o tratamento em casa", contou Gaby, demonstrando estar agradecida e confiante.

No domingo 19, a paraense publicou uma foto com Gabriel em seu perfil no Instagram. “Meu irmão testou positivo para a Covid-19 e está internado em estado grave. Está difícil encontrar ânimo para fazer lives e postagens. É muito triste ver o mundo desse jeito, muitas pessoas sofrendo, mas só sei que a dor nos une e que eu sinto muita falta de vocês", lamentou, na legenda da publicação.

Tanto na postagem como na participação no programa, Gaby aproveitou para agradecer aos pesquisadores que estão nas universidades públicas buscando a cura para a Covid-19 e a todos os profissionais de saúde, como os que cuidaram de seu irmão no hospital.

“Meu muito obrigada aos profissionais da saúde que estão se dedicando com tanto amor e honra. Tô rezando para que a ciência possa ter o valor que merece e que a gente perceba quanta falta faz ter um líder competente”, escreveu.

Já no Saia Justa, a apresentadora declarou: "A corrente de cuidados, de amor, de carinho e de afeto que meu irmão recebeu foi muito importante para a recuperação dele. Posso dizer que foi um pouco de milagre. Eu acredito no milagre do amor, sim, mas também acredito no milagre da ciência".