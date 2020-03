Com coronavírus, Tom Hanks usa frase famosa de filme para tranquilizar fãs

Desde que Tom Hanks, 63, anunciou que estava com o coronavírus, nesta quarta-feira (11), uma onda de comoção tomou conta dos internautas. Na noite desta quinta (12), o ator resolveu tranquilizar os fãs dizendo que está sendo "muito bem cuidado", e que está isolado para não espalhar o vírus para mais ninguém.

"Existem pessoas para quem isso pode levar a uma doença muito grave. Estamos levando isso um dia de cada vez", escreveu o ator em uma publicação no seu Instagram. "Há coisas que todos podemos fazer para superar isso, seguindo o conselho de especialistas e cuidando de nós mesmos e do outro. Lembre-se, apesar de todos os eventos atuais, não há choro no beisebol". A última frase usada por Hanks é uma referência ao filme "Uma Equipe Muito Especial" (1992).

A mulher de Hanks, Rita Wilson, também escreveu uma mensagem em seu Instagram agradecendo aos seguidores. "Uma pequena atualização abaixo para todos vocês do Tom Hanks e de mim. Muito grata pelas orações, amor e apoio. Significa muito e nos fortalece", afirmou.

Declarado como pandemia segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) nesta quarta-feira (11), o novo coronavírus vem preocupando também as celebridades. Sempre viajando, muitas delas decidiram compartilhar sua proteção contra a doença nas redes sociais.

A modelo Naomi Campbell, 49, chamou atenção de muitos internautas ao publicar fotos em que aparece com uma vestimenta diferenciada. De macacão, luvas e máscara facial, a modelo disparou mensagens como: "Segurança primeiro" e "Não esqueça das luvas", em suas redes.

A socialite Kim Kardashian, 39, também mostrou seu kit de proteção através dos stories. Já a atriz Selena Gomez compartilhou um foto em que aparece de máscara no aeroporto de Chicago (EUA).