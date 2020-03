Com coronavírus, Fernanda Paes Leme diz que recebe comida de vizinhos durante isolamento

A atriz Fernanda Paes Leme, 36, afirmou em suas redes sociais que tem recebido comida dos vizinhos, desde que contraiu o novo coronavírus. Ela segue isolada em sua casa e apresenta apenas sintomas leves da doença.

"Meus vizinhos deixando comida pra mim na porta... Ganhei bolo, sopa, cachorro quente. Recebendo todo apoio e carinho de vocês", afirmou no Twitter a atriz, que teve o diagnóstico positivo na última segunda-feira (16).

Fernanda afirmou ainda que tem apenas sintomas leves, como tosse e dor no corpo, e que está febril. Ela ainda aproveitou para pedir que as pessoas continuem em casa e lavem as mãos. "Evite levar as mãos ao rosto, evite abraços e beijos, limpem óculos e celulares", afirmou ela.

Vários outros famosos já confirmaram também estar com o novo coronavírus. Entre eles estão as influenciadoras Gabriela Pugliesi e Shantal Verdelho e os cantores Di Ferrero e Preta Gil.

Já fora do Brasil, Tom Hanks e sua mulher, Rita Wilson também contraíram Covid-19 na Austrália, onde o ator participa das gravações de um filme sobre a vida de Elvis Presley. Segundo Hanks afirmou em suas redes sociais, o casal está bem, mas isolado e sendo monitorado.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.