Com cearenses no elenco, 'Bacurau' é premiado em Cannes

O longa brasileiro "Bacurau" venceu o Prêmio do Júri no Festival de Cannes em empate com o francês "Os Miseráveis", de de Ladj Ly. O anúncio aconteceu neste sábado (25), na França.

Escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dorneles, o longa-metragem de aventura e ficção científica tem no elenco os cearenses Silvero Pereira, Rodger Rogério e Uirá dos Reis, carioca radicado no Ceará.

Na última sexta-feira (24), o filme "A Vida invisível de Eurídice Gusmão", do cearense Karim Aïnouz, levou a premiação de "melhor filme" na disputa paralela do Festival de Cannes.

A última vez que o Brasil figurou entre os vencedores na principal premiação do festival francês foi há 11 anos, quando Sandra Corveloni ganhou o prêmio de melhor atriz com o filme "Linha de Passe".

O Prêmio do Júri é considerado o terceiro mais importante da premiação francesa. Neste ano, o júri foi presidido pelo diretor mexicano Alejandro González.

Veja o teaser:

A produção, estrelada por Sônia Braga, retrata um pequeno povoado do sertão brasileiro que enfrenta a perda de Dona Carmelita, uma moradora muito querida por todos. Logo em seguida, a comunidade percebe que não consta mais nos mapas.

Rodger Rogério, que fez parte do elenco, se disse surpreso com a premiação. "É uma felicidade grande. Dos filmes que eu participei, esse foi o filme que foi mais longe", disse logo após saber do resultado.

O cantor, compositor e ator cearense entende que a repercussão internacional da produção brasileira pode incentivar a destravar o setor audiovisual brasileiro, que passa por problemas. "A situação da cultura no Brasil está muito ruim. Estamos com as piores perspectivas possíveis. Temos uma nuvem negra no horizonte", disse.