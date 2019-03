Com ala em homenagem à Marielle, maracatu Nação Fortaleza vence desfile da Domingos Olímpio

O maracatu Nação Fortaleza, que estava no grupo de acesso do desfile carnavalesco da Avenida Domingos Olímpio, venceu o Carnaval deste ano e passa para o grupo principal, que normalmente se apresenta no domingo. O resultado foi anunciado na noite desta quinta-feira (7) no Ginásio Paulo Sarasate.

Defendendo tema sobre a liderança Tereza de Benguela, a agremiação se apresentou no último sábado (5) com uma ala que cobrava respostas para o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco.

Durante o cortejo, a pergunta "Quem matou Marielle?" demarcava o segmento, composto por mulheres vestidas com camisa estampando o rosto da vereadora do Psol brutalmente morta em março de 2018. Placas de rua com nome de Marielle também eram levadas pelas brincantes. Ela também foi lembrada no desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro pela Estação Primeira de Mangueira, que também venceu o carnaval carioca na última quarta-feira (6).

No grupo principal, quem venceu foi o Vozes da África, que foi para avenida com a loa "Comida de santo, banquete sagrado", tratando sobre as oferendas realizadas nos rituais de religiões de matriz africana. O maracatu Nação Iracema foi rebaixado para o grupo de acesso e vai se apresentar, portanto, no sábado no desfile do próximo ano.

Confira os vencedores do Carnaval da Avenida Domingos Olímpio:

Categoria Maracatus (Sábado)

1º lugar - Nação Fortaleza (115 pontos)

2º lugar - Rei Zumbi (113 pontos)

3º lugar - Kizomba (111 pontos)

Categoria Maracatus (Domingo)

1º lugar - Vozes da África (120 pontos)

2º lugar - Nação Baobab (119 pontos)

3º lugar - Nação Pici (118 pontos)

Categoria Cordão

1º lugar - Vampiros da Princesa (111 pontos)

2º lugar - Princesa do Frevo (108 pontos)

3º lugar - As Bruxas (99 pontos)

Categoria Blocos

1º lugar - Turma do Mamão (117 pontos)

2º lugar - Doido é Tu (116 pontos)

3º lugar - Balakubaku Folia (115 pontos)

Categoria Afoxés

1º lugar: Obá Sá Rewá (157 pontos)

2º lugar: Filhos de Oyá (153 pontos)

3º lugar: Omorisá Odé (151 pontos)