Com 53% dos votos, influencer Bianca Andrade é a quinta eliminada do BBB 20

A influencer Bianca Andrade foi a mais votada pelo público e foi eliminada do BBB 20 nesta terça-feira (25). Boca Rosa, como também é conhecida, teve 53,09% dos votos e foi a quinta participante a deixar a casa.

A disputa contou ainda com Felipe Prior, que recebeu 29,27%, e Flayslane, 17,64%.

Bianca foi mandada para a berlinda pela líder da semana, a também influencer Rafa Kalimann, com quem já tinha atritos mesmo antes do início do Big Brother.

Já Flayslane também foi para o escrutínio popular por intermédio de Rafa. Logo após a prova do líder, a vencedora precisou escolher três pessoas para receberem uma consequência. Escolhida por Rafa, Flayslane acabou sorteando uma vaga para si no paredão.

Felipe, por sua vez, foi o indicado pela casa, recebendo sete votos.

O paredão desta terça-feira teve mais de 132 milhões de votos e bateu o recorde da edição.