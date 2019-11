Coldplay suspende turnês até que banda consiga torná-las sustentáveis

Chris Martin, líder da banda Coldplay, disse que eles não farão mais turnês enquanto não puderem fazê-las de forma totalmente sustentáveis. A banda tomou essa decisão mesmo com o lançamento do disco "Everyday Life" marcado para esta sexta-feira (22). "Não vamos viajar com este álbum. Vamos precisar de um ano ou dois para descobrir como a nossa turnê pode ser sustentável e, ainda, benéfica", afirmou o cantor em entrevista à BBC.

Para ter alguma gravação ao vivo, a banda fará dois shows na Jordânia, neste fim de semana, que serão disponibilizados, de graça, no YouTube.

"Nosso sonho é ter um show sem plástico descartável, em grande parte movido a energia solar", disse Martin, ainda, durante a entrevista. Outros artistas estão tomando as mesmas iniciativas do Coldplay. A cantora Billie Eilish, 17, que deve fazer shows no Brasil no ano que vem, já afirmou que a turnê mundial do disco "When We All Fall Asleep, Where Do We Go? será "o mais verde possível".

"A proposta é que os fãs tragam suas próprias garrafas de água e teremos latas de lixo reciclável em todos os lugares", disse Eilish durante entrevista com Jimmy Fallon, no The Tonight Show.

Para tornar o evento o mais ecológico possível, a cantora fez uma parceria com a Reverb, uma ONG especializada na criação de soluções sustentáveis. O público terá de se adequar à algumas regras: "Não são permitidos canudos de plástico", afirmou a artista.