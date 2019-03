"Coisa que mais fiz foi beijar na boca", diz Anitta sobre folia no Carnaval

O suposto beijo que Anitta, 25, e Neymar, 27, teriam trocado durante o Carnaval, no início da semana, rendeu assunto nos bastidores do Bloco das Poderosas, comandado pela cantora, na manhã deste sábado (9), no centro do Rio.

"Gente, nesse Carnaval a coisa que mais fiz foi beijar na boca, graças a Deus. Arrumei dois dias de folia e tratei de beijar o máximo de gente possível para compensar os dias que estava trabalhando. Não me lembro muito bem das coisas, mas tudo pode acontecer quando estou solteira", disse a anfitriã do bloco em entrevista a jornalistas.

David Brazil, 49, um dos convidados da "poderosa" para subir no trio, falou sobre a foto que postou nas redes sociais dizendo que o jogador de futebol e a cantora eram um casal. Foi a partir desta imagem que todo mundo começou a ficar de olho em um possível envolvimento deles -o que também teria chateado a atriz Bruna Marquezine, 23, ex do craque.

"Anitta estava bebinha. Tanto que depois ela me pediu desculpas e disse que me amava. Disse que não lembrava da foto e nem da legenda, e nem que tinha dado uns abraços no Juninho e na Glória Maria. Não fiz aquilo para afrontar ninguém. Até porque eu tinha certeza que a Bruna já tinha se recuperado do término. Ela estava maravilhosa em Salvador. Feliz da vida. Nunca imaginei que eu ia magoá-la. Não foi a intenção. Aquilo foi uma brincadeira minha com Neymar e Anitta."

O promoter aproveitou para mandar um recado diretamente para Marquezine: "Bruna, estão dizendo que você está magoada comigo, mas juro que não tive a intenção. Perante Jesus, nosso senhor que morreu na cruz para nos salvar".

David garante não ter presenciado o suposto beijo entre Neymar e Anitta, mas defende o affair. "São dois solteiros no Carnaval do Rio. Qual o problema de se pegarem?"

A cantora Jojo Todynho, 22, também convidada para o bloco, disse que as pessoas se metem demais na vida alheia. "Cada um faz o que quer da sua vida. Ela é adulta, vacinada e, se fez ou não, é um problema dela. As pessoas têm que cuidar mais da própria vida. Eu não posso dizer se 'shippo' eles ou não porque não tem casal, não tem nada. As pessoas falam demais."

A polêmica em torno de um suposto beijo envolvendo Anitta e Neymar começou, na noite da última segunda (4) quando os dois curtiam o Carnaval em um camarote na Marquês da Sapucaí, no Rio de Janeiro. Os dois já tinham se encontrado no Carnaval de Salvador alguns dias antes.

Bruna Marquezine, que estava no mesmo camarote dos dois na capital fluminense, desativou sua conta no Instagram na mesma noite, pouco depois de curtir uma publicação de David Brazil, que insinuava haver um romance entre os dois. Primeiro, a atriz deixou de seguir a cantora e depois desativou sua conta.

Na terça (5), Anitta chegou a dizer que não tinha beijado ninguém e que era muito amiga de Neymar, além de não tinha nenhum tipo de amizade com Marquezine. Depois, no entanto, voltou atrás e afirmou que beijou muito. "Se fosse para fazer uma lista de pessoas que eu beijei ia ter que fazer uma bíblia", afirmou.

Marquezine não comentou a polêmica, mas reativou sua conta no Instagram nesta sexta (8). "Não esperava sair do meu momento de recolhimento hoje, estava pronta pra só ouvir, absorver, mas fui surpreendida pela mensagem de uma jovem mulher que admiro muito, a Maisa", afirmou a atriz.

"A mensagem dela [de Maisa] me emocionou de uma forma inesperada, não só pelo conteúdo de extrema delicadeza e maturidade e pelo apoio, mas porque ela me enche de esperança nas próximas gerações e me inspira", continou ela em seu primeiro post após o retorno à rede social.