Clube de leitura de escrita literária inicia atividades neste sábado (31), na Livraria Lamarca

Que vivências são necessárias para auxiliar na formação de alguém que lê e também se arrisca a escrever histórias? A questão permeia o conceito de um novo projeto literário em Fortaleza.

Trata-se do Clube de Leitura de Escrita Literária (CLEL), o primeiro na cidade a discutir livros dentro dessa temática específica. A iniciativa tem início neste sábado (31), às 10h, na Livraria Lamarca. A partir da data, o clube terá frequência mensal, ocorrendo sempre no quarto sábado de cada mês. As atividades são gratuitas.

À frente da iniciativa, está a escritora, professora, palestrante, pesquisadora e mediadora de leituras Vanessa Passos, também idealizadora do projeto literário e cultural Pintura das Palavras. O novo clube de leitura, inclusive, insere-se como uma das ações desse projeto.

Metodologia

O CLEL envolverá os participantes a partir de leitura e discussão conjunta, com conteúdos exclusivos, tais como vídeos, textos e materiais para complementar a escrita e leitura.

O primeiro livro no qual a turma se debruçará para aperfeiçoar saberes será “Oficina de escritores: um manual para a arte da ficção”, de Stephen Koch. Na obra, o autor entremeia no texto elementos de sabedoria, orientação e comentários inspiradores a respeito de alguns de nossos maiores escritores.

Serviço

Primeiro encontro do Clube de Leitura de Escrita Literária

Neste sábado (31), às 10h, na Livraria Lamarca (Av. da Universidade, 2475 - Benfica). Gratuito. Os demais encontros serão sempre no quarto sábado de cada mês. Contato: (85) 3122-6130