Clínica Yany Vitoriano oferece fisioterapia dermatofuncional em Fortaleza e Madalena

Em busca de se cuidar, de fazer as pazes com o espelho ou de melhorar algum aspecto estético, o número de pessoas que procura tratamentos da fisioterapia dermatofuncional só aumenta com o passar dos anos. Esses tratamentos abrangem, por exemplo, depilação a laser, limpeza de pele especializada, massagem relaxante, tratamento capilar especializado e microagulhamento.

Estes são alguns dos procedimentos mais buscados na Clínica Yany Vitoriano Excelência em Dermatofuncional, que tem uma unidade em Fortaleza e uma em Madalena (a 185km da capital cearense). Também estão entre os serviços mais procurados o jato de plasma, o detox capilar, a drenagem linfática (Método Renata França) e a hidrolipoclasia ultrassônica não aspirativa, afirma a fisioterapeuta dermatofuncional Yany Vitoriano.

Diversidade

Ela explica que os serviços de saúde e beleza oferecidos pela clínica são recomendados a todos que têm interesse. “As indicações de tratamento ocorrem a partir de uma avaliação especializada e computadorizada. As vantagens de adquirir serviços com respaldo e embasamento científico estão na excelência dos resultados obtidos, na segurança e na assertividade”, comenta a profissional.

Outro diferencial do estabelecimento é a grande variedade de tratamentos com protocolos elaborados a partir de estudos científicos. Além dos já mencionados, há opções para estrias, celulite, papada, pré e pós-operatório de cirurgia plástica, acne, flacidez, dentre outros procedimentos. Estes se dividem nas categorias dermatofuncional capilar, corporal, facial e íntima, além dos serviços de fisioterapia clínica e depilação a laser, um dos queridinhos dos clientes.



Qualidade

“A Clínica Yany Vitoriano Excelência em Dermatofuncional é uma empresa que objetiva atingir excelência em seus serviços e resultados e oferece uma assistência profissional especializada. Com tratamentos especializados, equipamentos de última geração, atendimento individualizado, personalizado e por hora marcada”, frisa Yany Vitoriano.

Ela acrescenta que todos os procedimentos são elaborados a partir de estudos científicos atualizados. “Seguimos todas as normas de biossegurança e nossos aparelhos têm selo de registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)”, sinaliza a fisioterapeuta.

"As vantagens de adquirir serviços com respaldo e embasamento científico estão na excelência dos resultados obtidos, na segurança e na assertividade”, ressalta a fisioterapeuta Yany Vitoriano. Foto: Divulgação

Como os atendimentos são realizados em horário previamente combinado, é indispensável agendar para garantir disponibilidade de horário. Para isso, telefone, WhatsApp ou Instagram podem ser utilizados.



Em Fortaleza, todos os serviços podem ser encontrados de segunda a sexta, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 16h. Em Madalena, os atendimentos são quinzenais, às sextas-feiras, duas vezes por mês.

Serviço

Clínica Yany Vitoriano Excelência em Dermatofuncional

Contato: (85) 99925.4435

Instagram: @clinicayanyvitoriano

Facebook: clinicayanyvitoriano

Unidade Fortaleza

Endereço: Av. Humberto Monte, 2929, Ed. Harmony Premium, sala 144, Torre Norte - Pici.

Horário de funcionamento: Segunda a sexta, de 8h às 20h, e sábado, de 8h às 16h.

Unidade Madalena

Endereço: Av. Antônio Costa Vieira, 909, 1º andar - Centro.

Atendimentos quinzenais, às sextas-feiras, duas vezes por mês.