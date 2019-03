Clima cearense aquece 'festa' que antecede desfile da União da Ilha; escola homenageia o Ceará

Samba tocado por zabumba, triângulo e sanfona. É esse o clima na Barraca da Chiquita, em Copacabana, no Rio de Janeiro. O restaurante da cearense Francisca Alda Dias, a Chiquita, recebeu neste domingo (3), o mestre Espedito Seleiro, além dos cearenses que produzem o desfile da escola União da Ilha do Governador.

No restaurante, reduto cearense no Rio de Janeiro, o almoço se transformou em festa improvisada ao som da mistura de samba e ritmos nordestinos. O artesão de couro Espedito Seleiro, que será homenageado em uma das alas da escola de samba carioca no Carnaval 2019, dançou forró com a Chiquita, cearense de Crateús e proprietária do restaurante.

Mestre Espedito dançando forró com a dona da "Barraca da Chiquita", no Rio de Janeiro. Neste Carnaval, o cearense será homenageado na Sapucaí pela escola União da Ilha do Governador pic.twitter.com/9RIiDS7Bx2 — Diário do Nordeste (@diarioonline) 3 de março de 2019

A União da Ilha do Governador vai ressaltar a diversidade cultural do Ceará por meio de várias frentes, como literatura, moda e artesanato.

Mestre Espedito destacou que sente-se feliz pelo momento e enfatizou que embora goste de samba "a festa só é animada quando leva o forró também". O figurino a ser usado por ele no desfile foi autoproduzido por Espedito. Em relação ao desfile ressalta ainda que é uma homenagem merecida. "Nós devemos mostrar nosso Ceará não só no Rio de Janeiro, é mostrar para o mundo todinho".

Dona Chiquita desfilará na União da Ilha do Governador representando a gastronomia do Ceará. "Vou vestida de capote. Quer coisa mais original do que isso?"

Eu estou super feliz porque a União da Ilha está falando de um nordeste rico. São tanto valores e isto deixa a gente cada vez mais alegre de ver o estado da gente ser falado dessa forma".

A escola será a quarta entrar na Sapucaí segunda-feira (4) no desfile do Grupo Especial de Escolas de Samba do Rio de Janeiro e tem como o enredo "A peleja poética de Rachel e Alencar no Avarandado do céu".

Carnavalesco da União da Ilha, Severo Luzardo; escultor cearense, Assis Filho; Mestre Espedito Seleiro e atriz Cacau Protásio; que interpretará Rachel de Queiroz. Foto: Fabiane de Paula

O carnavalesco da União da Ilha, Severo Luzardo, responsável pelo enredo, destacou que o desfile contará com 15 mil peças de artesanato cearense que foram levado para compor as fantasias e alegorias. "Nós temos além do Espedito Seleiro, nós temos a presença de outros grandes como o Assis Filho a Cacau Protásio representanto Rachel de Queiroz, Seu Gonçalo, que é presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, representanto José de Alencar, Mailson que ganhou prêmio Jabuti, Zé Tarcísio.. O Ceará vai tá muito bem representando", enfatizou.

O escultor cearense, cujo a escultura está no carro abre-alas da União da Ilha, Assis Filho reforça que "a Escola está mostrando um lado do Ceará muito bonito. Um lado bom. Um lado forte".

