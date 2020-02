Cleo surpreende com look cheio de franjas em camarote e fala de empoderamento

Mais um ano como madrinha do Camarote Itaipava, a atriz e cantora Cleo arrancou gritos de quem acompanhava a sua entrada no espaço reservado para a cervejaria na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, neste domingo (22).

A atriz surpreendeu pelo visual coberto que o adotado em anos anteriores. Ela usava saia e top com muitas franjas. No ano passado, por exemplo, ela compareceu ao mesmo espaço com um macacão vazado com calcinha, corpete e tapa seios à mostra.

Vista pelo público como um ícone do empoderamento feminino, Cleo falou um pouco sobre esta responsabilidade: "Acho uma responsa muito grande, mas estou aprendendo também. Não me sinto um símbolo, e sim uma aprendiz", disse à reportagem.

Amante declarada da folia, Cleo não esconde a sua preferência no Carnaval carioca. "Sempre torço para a Portela, mas tenho um grande amor pela Mangueira. Meus grandes amigos de infância e de família são mangueirenses."

No que depender da atriz, ela estará presente nos próximos anos na Avenida. "Eu adoro. Para mim é um convite sempre bem-vindo", concluiu.