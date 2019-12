Cleo publica foto para rebater críticas por usar unha comprida

A atriz e cantora Cleo, 37, publicou uma foto na noite desta quinta-feira (19) ironizando críticas que recebeu por usar as unhas bem compridas. "Por que choras, Zé do Caixão?", escreveu ela na legenda da imagem, em que aparece toda de preto, com batom vermelho e as mãos em evidência.



Na quarta-feira (18), ao divulgar no Instagram vídeo de uma propaganda de cerveja, muitos seguidores da artista comentaram sobre o tamanho das unhas. Cleo chegou a ser comparada a Zé do Caixão, personagem de filmes de terror criado por José Mojica Marins, 83, que era conhecido por não cortar a unha.



"Menina do céu, tu é maravilhosa, mas não prestei atenção em nada do que você falou, só nas unhas, como a pessoa faz para se limpar com isso? Até para dar descarga deve ser um trabalhão", comentou uma internauta.



Outra seguidora a comparou com as irmãs Kardashians, que também costumam usar esse tipo de unha. Conhecida como estileto, por ter o formato bem pontiagudo, esse estilo de unha virou moda no ano passado e também é adotado por Rihanna e Rafaella Santos, irmã do jogador Neymar e namorada de Gabigol.