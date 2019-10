Claudia Rodrigues tem alta do hospital após redução de 30% da massa encefálica

Claudia Rodrigues, 48, recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, neste sábado (19). A atriz apareceu em vídeo anunciando a novidade, e escreveu na legenda: "Estou indo pra casa! Quando chegar meu remédio dos EUA eu volto para tomar a primeira dose. Tenham fé, tudo vai dar certo! Continuem orando por nós! Gratidão".

Ainda no hospital, a atriz faz postagem no instagram, na qual ela agradece o apoio e convida os fãs para breve inauguração do teatro Claudia Rodrigues em Curitiba. Confira o vídeo

A atriz estava internada desde segunda-feira (14) em razão das consequências da esclerose múltipla, doença descoberta há 19 anos. Ela perdeu cerca de 30% da massa encefálica por conta de um processo de degeneração, e passará por um tratamento a partir do início de novembro com remédios importados dos Estados Unidos.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, tratam-se de duas injeções que devem ser tomadas a cada seis meses, e que custam R$ 120 mil cada uma.