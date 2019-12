Claudia Rodrigues agradece apoio dos fãs e diz que recebeu alta

Claudia Rodrigues recebeu alta nesta quinta-feira (5), após três dias internada em um hospital em São Paulo. A notícia foi dada pela própria atriz em um vídeo divulgado por Adriane Bonato, empresária da artista.



"Eu vim aqui dividir uma grande alegria com vocês: eu tomei a medicação ontem, deu tudo certo, me deram alta e eu estou indo para casa", informou ela.

A atriz agradeceu aos fãs pelas orações e pela "" enviada. "[Vocês] dão muita força, para mim e para a minha empresária. Obrigada por tudo", acrescentou Claudia.Na segunda-feira (2), Adriane havia informado que a humorista vinha tendodesde a última internação, que teriam se intensificado no fim de semana.Levada ao hospital, Claudia, onde esperou por uma medicação que, segundo a empresária, vem dos Estados Unidos.O tratamento, segundo Adriane, é uma tentativa deprovocada pela esclerose múltipla (EM).Na EM, uma doença genética, o sistema imunológico ataca a mielina, camada que reveste as células do sistema nervoso central. Quando ela é afetada, a comunicação entre, resultando em diferentes consequências.Há uma multiplicidade de sinais que podem ocorrer em quem tem a enfermidade: visão turva, formigamento, perda de força, falta de sensibilidade, alteração do equilíbrio, incontinência urinária, alteração de memória.mas todos os sintomas são possíveis de alguém sentir.Claudia Rodrigues terminou a mensagem pedindo aos fãs que tenham fé. "Acreditem, porque Deus está na frente e. Obrigada por tudo, gratidão", disse.

Em 23 de março deste ano, a atriz foi internada e recebeu alta dias depois, no início de abril. "Vou fazer vocês rirem em dobro", comemorou após a saída do hospital.



No fim de maio, Claudia Rodrigues passou por uma nova internação após desmaios e pressão baixa. Em 19 de outubro, a humorista publicou um vídeo após receber alta de uma nova internação para realização de exames.