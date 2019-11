Claudia Raia publica imagem nua nas redes sociais e fala sobre sexo anal

A atriz Claudia Raia chamou a atenção dos fãs no último domingo (10) após publicar uma foto nua em perfil no Instagram. Além da imagem, feita para a capa de uma revista, ela também comentou sobre sexo anal em entrevista ao O Globo. "Por que quem gosta de sexo é visto como puta?", rebateu.

Segundo a artista, os novos planos da carreira giram em torno da ideia de montar um canal no IGTV, plataforma de vídeos do próprio Instagram, e o sexo deve ser um dos assuntos em pauta. Respondendo às perguntas, ela também afirmou que a ideia para o trabalho veio a partir de inspirações em mulheres como Hebe Camargo.

"Tive a ideia do canal para mulheres de 50 porque sonhava em ter um programa para conversar com as pessoas. A apresentadora madura, que tem glamour, é engraçada e popular, foi embora com a Hebe. Fiquei com vontade de ser essa pessoa. No Brasil, a mulher 'morre' quando faz 40 anos e só renasce aos 80, 90, quando vira a velhinha fofa", explicou.

Sobre as discussões, ela acredita na possibilidade de divulgar vídeos sem pudores. "Quero falar sobre o que der na telha, sem filtro. Já que estou encalacrada sendo essa mulher de 52, por que não posso falar sobre sexo anal, por exemplo, algo que incomoda tanta gente?", questiona. "Com a maturidade, descobri que posso dizer do que gosto e não gosto — na verdade, sempre disse, mas o feminismo veio para reforçar isso", opinou ao citar a questão.

Até o momento, a publicação do Instagram alcançou mais de 380 mil curtidas e mais de 10 mil comentários. Personalidades como Sabrina Sato, Juliana Paes e Tata Werneck elogiaram a foto da atriz. Já o filho Enzo Celulari, fruto do relacionamento com o Edson Celulari, comentou com emojis de coração em homenagem à mãe.