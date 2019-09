Claudia Ohana usa look desfilado por Paulinha Sampaio no DFB Festival

A atriz Claudia Ohana marcou presença no desfile-espetáculo da nova coleção da marca The Paradise de Thomaz Azulay e Patrick Doering nesta quinta-feira (12) no Rio de Janeiro e apareceu com look desfilado pela influencer cearense Paulinha Sampaio no DFB Festival de 2018.

O macacão verde com detalhes em roxo foi feito pela também cearense, a designer Rebeca Sampaio. A peça é ainda marcada por tendências atuais como o recorte geométrico e a manga única bufante.

Claudia Ohana posa em evento comemorativo Agência Fotosite

Homenageando os 40 anos da grife Yes, Brazil, fundada em 1979 pelo pai de Thomaz, o desfile reuniu ainda artistas, como Xuxa, Gilberto Gil, banda Blitz, Pepeu Gomes e Monique Evans, que surpreendeu ao dar um beijo na namorada Cacá Werneck na passarela.

Monique Evans beija namorada na passarela Felipe Panfili

Xuxa, inclusive, teve sua estreia nas passarelas para a grife carioca aos 18 anos. A cantora abriu o desfile de ontem (12). O encerramento ficou por conta de Gilberto Gil que surpreendeu a plateia com pocket show.

Xuxa desfila com look em homenagem aos 40 anos da grife Yes, Brazil Felipe Panfili

"A minha história se mistura com a da Yes, Brazil. A bota branca tão marcante no meu figurino foi criada pelo Simão. Faz parte da minha vida", conta Xuxa.