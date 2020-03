Claudia Leitte cancela show no Maranhão por sentir sintomas de resfriado e faz exames

A cantora Claudia Leitte, 39, teve de cancelar uma apresentação que faria neste sábado (14) na cidade de Santa Inês, no Maranhão, por sentir sintomas de um resfriado. Os sintomas podem ser parecidos com os do coronavírus.



De acordo com a cantora, ela já passou por uma bateria de exames para saber o que está acontecendo com ela e se trata-se do coronavírus. Os resultados ainda não saíram.



"Acabo de me submeter a exames. Tinha a opção de fazer show e fui orientada a evitar aglomerações. Estou seguindo recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde). Então anuncio que não realizarei a apresentação nesse sábado no aniversário de 53 anos da cidade", disse ela, que também se colocou à disposição do município para eventuais apresentações no futuro.



"Estava cheia de expectativa, mas infelizmente preciso pensar na segurança e na saúde das pessoas", concluiu.