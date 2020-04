Cirque Amar realiza live beneficente neste domingo (19)

As iniciativas de promover entretenimento virtual durante a quarentena crescem nas mais diversas temáticas. Agora, chegou a vez do circo. Neste domingo (19), o Cirque Amar realiza live apresentando alguns destaques do espetáculo.

A apresentação é beneficente e pretende arrecadar fundos e donativos para os circos de menor porte que estão em Fortaleza e Região Metropolitana e, diante do cenário de isolamento social, enfrentam dificuldades para se manter.

"Dessa vez queremos ajudar àqueles que, como nós, vivem do riso e do aplauso do público e têm como única fonte de receita a bilheteria para se sustentarem e para cobrirem as demais despesas como aluguel de terreno, água, energia elétrica entre outras obrigações sociais", afirma o produtor do circo Bryan Stevanovich.

A live será transmitida a partir de 18h30 por meio das redes sociais do circo. Por lá, outras apresentações também são mostradas, assim como os bastidores do que acontece no picadeiro.

Serviço

Live Cirque Amar

Domingo (19), às 18h30

No Instagram @cirqueamaroficial