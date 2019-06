Circuito Sesc Junino 2019 começa neste fim de semana

O Serviço Social do Comércio realiza o Circuito Sesc Junino 2019 como forma de movimentar os diversos grupos de quadrilhas juninas e incentivar a tradição que faz parte da cultura nordestina. O início dos eventos acontece no dia 22 de junho e vai até 2 de agosto. O projeto levará as quadrilhas para 13 cidades cearenses, incluindo capital e interior. Ao todo, 89 grupos participam este ano.

O circuito começa no município de Ipu, na região da Ibiapaba, que recebe apresentações nos dias 22 e 23 de junho. Em seguida, vai para as cidades de Juazeiro do Norte e Itapipoca. Nas semanas seguintes, as apresentações acontecem em Santa Quitéria, Quixeramobim, Pentecoste, São Gonçalo do Amarante, Jaguaruana, Fortaleza, Cedro e Pacoti.

Cada município recebá a seletiva dos grupos participantes de sua macrorregião, previamente escolhidos através de edital. De cada seletiva, sai uma equipe para concorrer a semifinal, que acontece nos dias 26 e 27 de julho, em Alto Santo.

A grande final acontece em Fortaleza, no dia 2 de agosto, com a participação dos grupos que ficarem em 1º, 2º e 3º lugar na semifinal. A entrada para assistir às apresentações é gratuita.

Próximas seletivas

• Ipu (Ibiapaba)

Data: 22 e 23/06

Local: Ginásio Coberto Abdoral Timbó (R. Antônio Martins, 798-894 – Centro)

Horário: 20h.

• Juazeiro do Norte (Cariri)

Dias 24 e 25/06

Local: Sesc Juazeiro (R. da Matriz, 227 – Centro)

Horário: 20h.

• Itapipoca (Litoral Norte)

Dias 25 E 26/06

Local: Ginásio Danuzão (R. Osvaldo Primo Caxile, 1240)

Horário: 21h.

Sobre o Sesc

O Sesc, instituição integrante do Sistema Fecomércio, oferece ações de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Promoção Social. Os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, empresários e seus dependentes são os beneficiados pelo Sistema, mas os serviços também podem ser acessados pela população em geral.