Cineteatro São Luiz celebra cinco anos de reabertura com estreia de projetos virtuais

O Cineteatro São Luiz completa cinco anos de reabertura nesta terça-feira (26) de maio, com estreia de programação virtual. “Visita Guiada online com vídeos em 360º” e os projetos “São Luiz Itinerante” e Sons do Ceará. As novidades podem ser acessadas a partir de hoje, no novo site do equipamento que agora passa a abrigar as programações de forma virtual.



Na “caixinha de ideias”, como se refere a Diretora do Cineteatro São Luiz, Rachel Gadelha, ao novo site do equipamento, a Semana do Audiovisual Cearense também ganha versão online. Uma delas é o filme “Padre Cícero: o apóstolo rebelde”, de Helder Martins de Moraes, com estreia para esta quinta-feira (28), às 20 horas.

De acordo com a diretora, neste momento de pandemia mundial, os espaços de encontro com a cultura e com a arte estão diante do desafio de dar respiro às diferentes formas de alimentar os diversos olhares e vozes que preenchem suas plateias e seus palcos.

Espaço de encontro com a cultura e a arte passa a conectar o público por meio de programações virtuais Foto: Guilherme Silva

“Nesta missão de ser lugar de memória e reinvenção, o Cineteatro São Luiz está vivo e quer se conectar com artistas e público por meio das telas, como já fez milhares de vezes. Agora, o encontro não será em uma das poltronas vermelhas da Rua Major Facundo, 500 (ou Praça do Ferreira). A projeção não será naquela grande lona de 13 m x 7 m. Em 2020, o público conhecerá uma nova ‘caixinha’ de ideias. Um novo lugar para se sentir dentro do Cineteatro São Luiz, para estar em casa, para se emocionar, para viver arte e cultura.”

O Cineteatro, assim como outros equipamentos da Secult, tem feito curadoria nos projetos selecionados no edital “Cultura Dendicasa: Arte de Casa para o Mundo”. Muitos deles farão parte da programação online do equipamento a partir desta semana.

Programação completa

Estreias: Visita Guiada online e São Luiz Itinerante

Data: 26/05 (Terça-feira)

“Semana do Audiovisual Cearense” Exibição do filme “Padre Cícero: o apóstolo rebelde”, no site do Cineteatro e no seu canal do youtube

Data: 28/05 (Quinta-feira)

Horário: 20h

Sons do Ceará - Videoclipe “Chichê” da banda Cães de Caça

Data: 29/05 (Sexta-feira)

Horário: 21h

Sons do Ceará - Videoclipe “Vai Não, Vai Lá” da banda Colorida

Data: 31/05 (Domingo)

Horário: 21h