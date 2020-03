Cinema na quarentena: Secult disponibiliza 6 curtas cearenses para assistir online 

A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult Ceará) disponibilizou nesta terça-feira (24) seis curtas-metragens produzidos por cearenses exibidos na V Mostra Itinerante de Cinema do Ceará. A iniciativa pretende levar entretenimento gratuito e virtual no período da quarentena.

A mostra tem como objetivo democratizar o acesso à cultura e contemplar exibições de produções nacionais, além de oficinas de cinema e audiovisual em 30 municípios do Ceará, entre 2018 e 2019.

Assista:

Direção de Pedro Cela e Eduardo Cunha | Documentário | Ceará, Brasil | 2015 | 25’

Sinopse: Becco do Cotovelo é um filme que retrata o movimento de um tradicional beco no centro de Sobral-CE, construído a partir de encontros e de observação das pessoas que transitam e ocupam o lugar.

Direção de Allan Deberton | Ficção | Ceará, Brasil | 2010 | 20’

Sinopse: A família de Diana trabalha com cocadas caseiras. João retira os frutos do coqueiro para que Diana e Lúcia preparem os doces. Zacarias vende a produção na cidade. Certo dia, Diana vai para o rio com a mãe e tia Maria.

Direção de André Dias | Animação | Ceará, Brasil | 2011 | 10’

Sinopse: Garoto catador de lixo, enquanto todos dormem, embarca em uma fantástica aventura acompanhado por um boneco que encontrou na rua.

Direção de Eduardo Cunha Souza | Documentário | Ceará, Brasil | 2014 | 20’

Sinopse: Documentário que mostra a visão de quatro imigrantes africanos, residentes em Fortaleza – CE, sobre o que é o racismo e como lidam com a relação de opressão. Através das falas de Alfa Umaro Bari (Guiné-Bissau), Andy Monroy Osório (Cabo Verde), Cornelius Ezeokeke (Nigéria) e Manuel Casqueiro (Guiné-Bissau), podemos nos questionar com relação as formas sutis, porém fortes, nas quais o problema se manifesta, dificultando a discussão sobre o tema.

Direção de Duarte Dias e Marcley de Aquino | Ficção | Ceará, Brasil | 2009 | 15’

Sinopse: Baseado no conto homônimo do consagrado escritor cearense Eduardo Campos, Céu Limpo expõe o drama de Leôncio e Chica que, inseridos numa realidade desoladora e cruel, fazem da esperança a sua principal aliada.

Direção de Adriana Botelho | Documentário | Ceará, Brasil | 2012 | 19’

Sinopse: O ofício e a arte do couro por dois mestres, Expedito Seleiro e Luís dos Couros