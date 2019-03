Cineclube Âncora retoma atividades com mostra de filmes de terror dirigidos por mulheres

Nesta e na próxima sexta-feira (dias 22 e 29, respectivamente), o auditório da Escola Porto Iracema das Artes sedia, a partir das 18h, mais uma edição do Cineclube Âncora.

O projeto, após recesso de 2018, retoma as atividades neste mês com a mostra "Mulheres Dentro da Noite", que exibirá um recorte de filmes de terror dirigidos por mulheres. Tudo gratuito e aberto ao público.

No último dia 15, o público pôde conferir três curtas brasileiros: "Estátua", de Gabriela Amaral Almeida; "O Duplo", de Juliana Rojas; e "11 Minutos", de Hild Lopes Pontes.

Por sua vez, nesta sexta-feira a obra exibida será a produção australiana "O Babadook", de Jennifer Kent. O longa conta a história de Amelia (Essie Davis) e o pequeno Samuel (Noah Wiseman), seu filho, que sonha diariamente com um monstro terrível e, ao encontrar um livro chamado "Babadook", reconhece imediatamente seu pesadelo.

Finalizando as sessões, no dia 29, "Eu não sou uma bruxa", de Rungano Nyoni, ocupa o centro da tela. Menina de oito anos de idade, Shula (Maggie Mulubwa) é acusada de bruxaria após um incidente banal em sua vila. Depois de um rápido julgamento, ela se torna culpada e é levada em custódia pelo Estado, sendo exilada em um campo de bruxas, onde passa por uma cerimônia de iniciação e aprende as regras de sua nova vida.

O Cineclube Âncora tem curadoria de Kamilla Medeiros, Priscila Smiths e Arthur Gadelha, trio cearense pertencente à nova safra de realizadores.



Serviço

Cineclube Âncora

Dias 22 e 29 de março, às 18h, no auditório do Porto Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema). Gratuito. Contato: (85) 3219-5865