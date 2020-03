Cineasta Juliano Dornelles realiza oficina de dramaturgia e roteiro em Fortaleza

Uma ótima oportunidade para estudantes e profissionais do audiovisual cearense. O cineasta Juliano Dornelles ministra, de 28 a 30 de abril, a oficina “Dramaturgia e Roteiro para Longa-Metragem Ficção”. Realizador foi um dos destaques do cinema brasileiro em 2019. Em parceria com Kléber Mendonça Filho, Dornelles assinou o roteiro e direção de "Bacurau", filme vencedor do Prêmio do Júri no Festival de Cannes. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de abril no site do Cine Ceará.

Com carga horária de 15 horas, o valor da formação é de R$ 700. São ofertadas 20 vagas. Sendo 15 (para público em geral) e 05 (gratuitas para alunos dos cursos de Artes e da Casa Amarela Eusélio Oliveira). A arrecadação será direcionada ao Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), destinado ao desenvolvimento articulado de toda a cadeia produtiva da atividade audiovisual no Brasil.

Algumas bolsas para as oficinas serão concedidas a alunos dos cursos de Artes da UFC e da Casa Amarela Eusélio Oliveira (CAEO). Para estes, antes da inscrição, os interessados devem participar da seleção, preenchendo a ficha que está disponível no site até dia 09 de março, com exceção da oficina de Juliano Dornelles, cujo prazo final para solicitação de bolsa é até 17 de abril. Os selecionados serão informados pelo e-mail utilizado para a inscrição.

As atividades serão realizadas no Centro de Treinamento e Desenvolvimento (CETREDE), no Campus do Benfica da Universidade Federal do Ceará (UFC). As oficinas compõem o programa de formação do 29º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, ocorrido em 2019.

Outras oportunidades

Outras seis oficinas de capacitação técnica na área do audiovisual serão realizadas entre março e abril de 2020. No site do festival também estão abertas as inscrições para Planejamento de Produção para Séries de TV, com Viviane Faria (inscrições até 10/03); Prestação de Contas Ancine/FSA, com Fernando Júnior e Rafael Rodrigues (até 13/03); Planejamento Estratégico em Cinema, com Bárbara Sturm (até 18/03); O Ambiente Regulatório, O Direito de Autor e o Fomento, com Paula Tupinambá (até 20/03); e Preparação de Atores, com Christian Duurvoort (até 16/04).

Atividade com Dornelles

No caso da oficina com o Juliano Dornelles, será proposta a construção de forma direcionada e coletiva através de discussões e relatos de experiência prática, caminhos alternativos na concepção de roteiros, pretendendo-se valorizar a autoralidade e a expressão pessoal para um cinema feito no Nordeste brasileiro. A atividade será dividida em três partes: leituras, discussões e, para encerrar, texto, som e imagem.

Serviço

Oficinas Dramaturgia e Roteiro para Longa-Metragem Ficção, com Juliano Dornelles (PE): Inscrições até 24 de abril no site do Cine Ceará. Atividade será realizada de 28 a 30 de abril no Centro de Treinamento e Desenvolvimento – CETREDE (Av. da Universidade, 2932 – Benfica, Fortaleza/CE). Horários: Dias 28 a 30/04 das 14h às 19h.

Carga horária: 15 horas. Valor unitário: R$ 700,00. Vagas: 15 (para público em geral) e 05 (gratuitas para alunos dos cursos de Artes e da Casa Amarela Eusélio Oliveira).

Inscrições para esta e outras oficinas em Cine Ceará. Contatos: cursos@cineceara.com ou (85) 3261-0646 e (85) 99114-1014.