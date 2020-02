Cineasta, humorista, empresário e engenheiro civil são homenageados com Medalha Iracema 2020

A terceira edição da Medalha Iracema vai homenagear o cineasta Wolney Oliveira, o humorista Tom Cavalcante, o empresário Júlio Ventura Neto e o engenheiro civil Eudoro Santana. A solenidade acontece no dia 16 de abril, no Teatro São José.

A comenda, que integra as comemorações do aniversário de Fortaleza comemorado em 13 de abril, homegeia personalidades que contribuíram com o desenvolvimento da cidade de acordo com a área de atuação profissional.

Em 2018, a maior comenda do Poder Executivo Municipal foi concedida ao professor e arquiteto Liberal de Castro, à jornalista Adísia Sá e ao cantor e compositor Raimundo Fagner. Já em 2019, os homenageados foram o médico e professor universitário José Otho Leal Nogueira, o ex-senador Mauro Benevides e o empresário Pio Rodrigues Neto.

Conheça mais sobre os homenageados:

Eudoro Walter de Santana

Nasceu em 06 de outubro de 1936, na cidade de Quixeramobim. Engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC), especialista em Equipamentos de Petróleo pela Universidade Federal da Bahia, atuou como engenheiro concursado da Petrobras. Foi deputado estadual por quatro mandatos. Destacou-se no parlamento como estudioso do Orçamento Público. Foi presidente da Comissão de Agropecuária e Recursos Hídricos, atuando em mais oito Comissões Técnicas da Assembleia Legislativa. Atualmente, ocupa o cargo de Superintendente do Instituto de Planejamento de Fortaleza.

Júlio Ventura Neto

Nasceu em 24 de janeiro de 1959, na cidade de Fortaleza. Júlio Ventura é empresário no ramo automobilístico. Atualmente é diretor do Grupo Carmais que une as maiores concessionaras do Estado. São 40 anos de experiência e mais de trezentos mil veículos entregues em todo o Estado do Ceará. Atualmente, é 2º Suplente no cargo de Senador pelo Estado do Ceará.

Tom Cavalcante

Antônio José Rodrigues Cavalcante nasceu em 8 de março de 1962, na cidade de Fortaleza. Tom Cavalcante é humorista, ator, apresentador, radialista e dublador brasileiro. Em 1976, aos dezesseis anos, começou a carreira no Ceará, com números de humor em esquetes onde fazia imitações de diversos artistas. Em 1989, conheceu Chico Anysio que o convidou para participar da Escolinha do Professor Raimundo, na Rede Globo (1990). No programa, Tom interpretava João Canabrava e ficou conhecido nacionalmente. Em seguida, estabeleceu seu nome na história da TV ao estrelar o seriado humorístico Sai de Baixo (Globo), entre os anos de 1996 e 1998, no papel de Ribamar. No cinema, participou dos filmes Xuxa Abracadabra (2003) e Os Parças (2017).

Wolney Mattos Oliveira

Nascido em Fortaleza, no dia 09 de junho de 1960. Diretor, roteirista e produtor de cinema. Formou-se pela Escola Internacional de Cinema e Televisão de San Antonio de Los Baños (EICTV), em Cuba, com especialização em fotografia. Entre curtas e longas-metragens, já dirigiu 14 filmes, tendo recebido numerosos prêmios no Brasil e no exterior. Atualmente é diretor da Casa Amarela Eusélio Oliveira, do Departamento de Cinema da Universidade Federal do Ceará. Também é presidente do Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema que, em 2020, chega a sua 30ª Edição.