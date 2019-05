Cine Holliúdy: Rafael Infante vive galã em episódio

Na praça de Pitombas, o povo se amontoa para ver a novela. Preocupado com o sucesso da TV, Francisgleydisson (Edmilson Filho) decide apostar em uma nova produção toda falada em ‘cearensês’: um filme de amor. Para garantir um sucesso de bilheteria, Francis sugere que a prefeitura incentive a arte e patrocine seu filme, que contará com parte da população como figurante.

O prefeito Olegário (Matheus Nachtergaele) vê na proposta de Francis uma oportunidade para se dar bem. Sem dar conta de tantos gastos com Maria do Socorro (Heloísa Perissé), que quer mais dinheiro para repaginar o visual, o político manda Seu Jujuba (Gustavo Falcão) contratar o galã de novela Armando Fagundes (Rafael Infante, em participação especial) para atuar no filme do cinemista. Dessa forma, consegue justificar o empenho de recursos públicos em cultura. “O que move um personagem como o Olegário são os interesses próprios, os interesses particulares. As características do querer tudo para si se transformam em um egoísmo quase infantil, em narcisismo, em ignorância”, comenta o ator Matheus Nachtergaele sobre seu personagem na série.

Ao atinar que Marylin (Letícia Colin), sua protagonista, terá que contracenar com o galã Armando Fagundes, Francis decide produzir “A Paixão de Cristo”, um filme de amor, mas sem beijo! Padre Raimundo (Cacá Carvalho) acusa o cinemista de deturpar a história bíblica original, mas recua quando é convidado para atuar em um papel muito especial na obra. Com seu novo filme, Francis consegue um verdadeiro milagre em Pitombas: deixar a praça vazia e lotar o Cine Holliúdy.

As sequências fazem parte do quarto episódio de ‘Cine Holliúdy’, que vai ao ar nesta terça-feira (28), após ‘A Dona do Pedaço’. A série de Marcio Wilson e Claudio Paiva tem direção artística de Patricia Pedrosa e direção de Halder Gomes e Renata Porto D’Ave. A obra de dez episódios conta com participações especiais de Ney Latorraca, Chico Diaz, Miguel Falabella, Ingrid Guimarães, Falcão, Tonico Pereira, Bruno Garcia, Rafael Infante, Rafael Cortez, entre outros.