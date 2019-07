Cine Holliúdy ganha segunda temporada na Globo

View this post on Instagram

Eitá meu fi, agora é oficial! Cine Holliudy volta. Quem estava do nosso lado? VOCÊS, A AUDIÊNCIA FALOU ALTO! O nosso Cine foi sucesso no Brasil inteiro. Francis volta com as aventuras do cinemista em Pitombas. Obrigado meu Brasil. O Brasil é plural e nossas histórias, nossos personagens, nossa alegria ganhou seu espaço. Rede Globo acreditou nas nossos marmotas e olha aí no que deu. Elenco de primeira linha, histórias pra família inteira e direção afinada. Ano que vem estamos de volta na sua casa. Alegria felicidade e gratidão me descrevem nesse momento. Ninguém faz só uma trabalho desse. Cada um do elenco, da direção, da fotografia, do figurino, da Arte, da produção, da trilha é tanta gente é tantos talentos. Nosso cinema não pode acabar. #cineholliúdy #redeglobo