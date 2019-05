Cine Holliúdy: Bolachinha interpreta ET em terceiro episódio

Mais um filme totalmente falado em ‘cearensês’, criado por Francisgleydisson (Edmilson Filho), lota o Cine Holliúdy. No capitulo desta ter-çafeira (21), a história é de ET, com direito a efeitos especiais do mais alto nível. “É muito legal a gente poder transitar entre os gêneros do cinema. Isso leva a história para um lado fantástico muito encantador”, explica a diretora artística da série, Patricia Pedrosa.

Sucesso de bilheteria, a exibição faz com que Francis seja assediado pelo público, principalmente o feminino, o que deixa Marylin (Letícia Colin) aperreada. Depois de discutir com o cinemista, a mocinha diz para Maria do Socorro (Heloísa Périssé) que quer voltar para São Paulo. A mãe tenta, em vão, fazê-la desistir dessa ideia, mas Marylin pega escondido a chave do carro de Olegário e segue viagem.

Na estrada, uma luz estranha faz com que ela perca a direção do veículo, e acabe sofrendo um acidente. Em Pitombas, Olegário (Matheus Nachtergaele) manda o delegado Nervoso (Frank Menezes) tratar de achar seu carro, enquanto Socorro se desespera com o sumiço da filha. Depois de encontrar o carro do prefeito vazio na estrada, o delegado não acredita no que vê: uma ‘viatura intergaláctica’ e um extraterrestre.

Ao ser informado do ocorrido, Olegário decide pedir reforço de Brasília, sem imaginar que a chegada do coronel do Exército (Chico Diaz, em participação especial) deixará Pitombas sob intervenção militar. “Em ‘Cine Holliúdy’, o fantástico é pensado como uma metáfora com tinta mais forte, ele nos ajuda a trazer para frente, de maneira mais lúdica, o que a gente contaria de maneira mais séria. Então, quando aparece um ET na cidade, a gente está falando de segurança nacional e lembra que, naquela época, quem comandava o país eram os militares”, aponta o roteirista Marcio Wilson.

Enquanto isso, Francis e Munízio (Haroldo Guimarães) vão em busca de Marylin e acabam sendo abduzidos pela nave espacial. Depois de resgatar a mocinha, Francis aceita abrigar o marciano no Cine Holliúdy e fica na mira da tropa federal.

As sequências fazem parte do terceiro episódio de ‘Cine Holliúdy’, que vai ao ar após ‘A Dona do Pedaço’. A série de Marcio Wilson e Claudio Paiva tem direção artística de Patricia Pedrosa e direção de Halder Gomes e Renata Porto D’Ave. A obra de dez episódios conta com participações especiais de Ney Latorraca, Miguel Falabella, Ingrid Guimarães, Falcão, Tonico Pereira, Bruno Garcia, Rafael Infante, Rafael Cortez, entre outros. A série está disponível na íntegra para os assinantes do Globoplay.