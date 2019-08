Cine Ceará, mostras e shows são os destaques da programação da semana

Dentre as principais atrações do fim do mês está o 29° Cine Ceará que trará à capital o lançamento de filmes nacionais e internacionais, além de presenças ilustres de artistas do universo audiovisual. Ainda falando de cinema, a pré-estreia de “Bacurau” no Cine Teatro São Luiz oferece um debate sobre o tema retratado no longa. Os shows ficam por conta de uma homenagem ao cantor Belchior e a comemoração de aniversário da banda de rock Jack The Joker.

29° Cine Ceará

Filme "Cancion Sin Nombre" FOTO: DIVULGAÇÃO

De 30 de agosto a 6 de setembro, no Cineteatro São Luiz (Praça do Ferreira, s/n, Centro). Grátis, a partir do dia 31 de agosto, mediante ingressos com distribuição no local. Mais Informações no site.

O Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema chega a sua 29ª edição. A programação contará com mais de 40 filmes entre curtas e longas, exibidos nas salas de cinema. Este ano o festival bateu recorde de inscritos recebendo mais de 1.271 filmes de 12 países (México, Argentina, El Salvador, Venezuela, Chile, Peru, Espanha, Portugal, Cuba, Colômbia, Bolívia e Brasil). A abertura sexta, dia 30 de agosto, será para convidados. Para os outros dias, inclusive o encerramento, os ingressos estarão disponíveis na bilheteria, gratuitamente, uma hora antes do início de cada sessão. Nesta edição, o diretor cearense Karim Aïnouz será homenageado e receberá o troféu Eusélio Oliveira, assim como a atriz Lilia Cabral. Além deles, estarão presentes as atrizes Fernanda Montenegro, Julia Stockler e Carol Duarte.

Durante a programação o público também poderá conferir a Mostra Olhar do Ceará, que apresentará 20 filmes cearenses, sendo 3 longas e 17 curtas, e a exibição do curta dos alunos do Projeto Compartilha Animação, da Enel. Também marcam presença no festival as mostras sociais Melhor Idade, Acessibilidade e O Primeiro Filme a Gente Nunca Esquece, além de Exibições Especiais, Intervenções artísticas e Música na Praça. A Mostra é gratuita e acontece no Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Os ingressos serão distribuídos a partir de 14h.

Pré-estreia Bacurau

Elenco na Pré-estreia em São Paulo FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Terça (27), às 19h, no Cineteatro São Luiz (Praça do Ferreira, s/n, Centro). Ingressos: R$10 (inteira) e R$5 (meia). Vendas: no site.

"Bacurau", de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, terá sessão de pré-estreia seguida de um debate com a presença dos diretores, do Secretário da Cultura do Estado do Ceará, Fabiano dos Santos, e de parte do elenco do filme. A história retrata Bacurau, um povoado do sertão de Pernambuco, que some misteriosamente do mapa. Quando uma série de assassinatos inexplicáveis começam a acontecer, os moradores da cidade tentam reagir.

Fernando Anitelli apresenta: O Teatro Mágico Voz e Violão

Show de Fernando Anitelli em Brasília FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (31), às 21h, no Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingressos: R$30 mezanino central e lateral. Classificação: livre. Vendas: no site.

Com mais de 2 milhões de álbuns vendidos, 7 CDs autorais, 3 DVDs, 4 músicas em novelas e um dos maiores projetos da música independente nacional, Anitelli busca inspiração no cancioneiro popular para nortear o show "Fernando Anitelli Voz e Violão apresenta: O Teatro Mágico". A partir de um show mais intimista, cara a cara com o artista, o público testemunhará O Teatro Mágico em seu estado essencial.

Show Daíra canta Belchior

A cantora carioca Daíra faz show em homenagem a Belchior FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sexta (30), às 19h30, no Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia). Vendas: no site.

Nascida em Niterói (RJ), a cantora Daíra apresenta, pela primeira vez em Fortaleza, o show “Amar e Mudar as Coisas”, inspirado na obra de Belchior. O disco que dá nome ao show e à turnê foi lançado em 2017 pelo selo Porangareté (Cássia Eller, Cátia de França, Chico Chico, Posada, Júlia Vargas), e desde então vem alcançando fãs por todo o Brasil. A turnê, que já passou por Recife, Salvador, Brasília e Belo Horizonte, é resultado de um bem sucedido projeto de financiamento coletivo, que permitiu a aproximação da artista com seu público.

Aniversário de 6 anos do Porto Iracema das Artes

A cantora Luiza Nobel se apresenta na comemoração de 6 anos do Porto Iracema das Artes FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Quinta (29), às 17h30, no Porto Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema). Gratuito.

A comemoração será uma programação recheada de atividades. A partir das 17h30min, o professor Rubéns Lopes conduz a aula de Danças Africanas Ancestrais e, às 18h, terá uma feira de artes com trabalhos de ilustrações, crochê, fotografias, zine, stickers, pintura, produzidos por diversos artistas de Fortaleza. Quem se apresenta nesta noite de shows é a cantora Luiza Nobel, com o projeto "Um corpo sem voz em busca de voz", e a banda de rock Pulso de Marte, comandada pelas vocalistas Letícia Monteiro e Nathalia Rebouças.

Mostra "A falta que você faz"

A mostra retrata o cotidiano e as incertezas vividas por famílias de pessoas desaparecidas FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Sexta (30), às 09h, no Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) apresenta a mostra "A falta que você faz", de 30 de agosto de 2019 a 29 de setembro de 2019, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Com imagens de Marizilda Cruppe e direção artística de Rogério Costa, a mostra imersiva retrata o difícil cotidiano e as incertezas vividas por famílias de pessoas desaparecidas. Entre agosto de 2016 e maio de 2019, Marizilda e a equipe do CICV visitaram residências em Curitiba, Fortaleza, Maceió, Rio de Janeiro e São Paulo, para retratar as histórias de pais, filhos, avós e tios de pessoas que desapareceram, sobre cujo destino e paradeiro eles nunca receberam respostas.

Show de 5 anos do disco In The Rabbit Hole da banda Jack The Joker

A banda se prepara para gravar o terceiro disco em Los Angeles FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Quinta (29), no Porto Dragão (Rua Boris, 90, Centro). Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia). Vendas: no site.

Juntos há 7 anos, Jack The Joker é uma banda independente de Metal Progressivo de Fortaleza. A banda comemora esse mês os 5 anos do lançamento do primeiro disco In The Rabbit Hole em 2014. Com 2 discos lançados a banda, que toca um som moderno e groovado, é atualmente formada por Raphael Joer (vocais), Felipe Facó (guitarra), Lucas Colares (guitarra), Ray ngelo (baixo), e Vicente Ferreira. Após lançar o segundo álbum, a banda ganhou a atenção em todo o globo fazendo parte da playlist oficial do Spotify de Metal Progressivo Internacional, hoje com 15 mil ouvintes mensais na plataforma e se prepara para gravar o terceiro disco em Los Angeles, CA.