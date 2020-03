Cinco editais de cultura estão abertos numa parceria do Instituto Iracema com a Prefeitura

Diante da pandemia de coronavírus, muitos são os profissionais, das mais diferentes áreas, que viram as portas do mercado se fechar e encontram-se sem recursos financeiros para o básico. Neste sentido, o Instituto Cultural Iracema (ICI) e a Prefeitura de Fortaleza reforçam que estão abertas inscrições para alguns editais, viabilizados por eles, no setor da cultura. Confira cinco opções:

Edital de Arte Urbana na Praia de Iracema



Oportunidade para artistas em arte urbana, com foco na linguagem do graffiti e muralismo. Com inscrições até o dia 30 de abril, o edital vai selecionar 21 propostas de intervenção em arte urbana de artistas do Ceará, sendo 10 (dez) propostas para painéis pequenos (até 15 m²), 8 (oito) para painéis médios (entre 15 e 30 m²) e 3 (três) para painéis grandes (entre 30 e 50 m²). Incentivo total de R$ 27 mil.



Cada proposta receberá além do cachê artístico, o material de pintura (tintas spray e latéx, pincéis, rolos, bandejas) e estrutura para realização do mural (escada e/ou andaime).

Inscrições e mais informações aqui.

Seleção de trabalhos artísticos da 71ª mostra do Salão de Abril



Artistas visuais tem até o dia 3 de abril para se inscreverem na seleção para compor a 71º mostra do Salão de Abril. Ao todo serão até 30 (trinta) trabalhos artísticos selecionados, com temática livre. A inscrição é gratuita e restrita a residentes ou comprovadamente radicados no Estado do Ceará.

Os participantes da 71ª mostra do Salão de Abril receberão o incentivo total de R$ 180 mil. A iniciativa é da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor), em parceria com o Instituto Cultural Iracema.



Principal salão de artes do Ceará e um dos mais disputados e reconhecidos do País, o Salão de Abril comemora 71 edições em 2020, em 77 anos de existência, e neste ano, por meio de um decreto, instituiu o "Ano Chico da Silva", em uma referência ao artista Chico da Silva, pela sua importância na história das artes plásticas em Fortaleza e no Brasil e pela comemoração de seu 110º aniversário.

Inscrições e mais informações aqui.



Marca Fortaleza Cidade Criativa do Design



A Prefeitura de Fortaleza e o Instituto Iracema, em parceria com a Associação Ceará Design, lançam o concurso da marca Fortaleza Cidade Criativa do Design. A proposta escolhida receberá o incentivo de R$ 12 mil reais e vai representar a cidade junto à rede de cidades criativas da Unesco e para o público em geral.

Para participar, os interessados deverão realizar suas inscrições até o dia 15 de abril, exclusivamente por meio do envio da ficha de inscrição e proposta para o e-mail: contato@institutoiracema.com.

A proposta escolhida será objeto de contratação de serviço de design gráfico para desenvolver o manual de identidade visual da marca.

O modelo da ficha de inscrição bem como demais informações encontram-se disponíveis aqui.



"Massafeira” - Chamada para Credenciamento de Coletivos de Música para a Programação do CCBel



Coletivos de músicas têm até o dia 30 de abril para se inscreverem nessa chamada. Ao todo serão selecionados 12 coletivos de Djs e 8 coletivos de artistas e/ou bandas.

Os selecionados irão compor parte da programação do Centro Cultural Belchior (CCBel), no programa CirculaPI, na Praia de Iracema, além de outras programações complementares, não inscritas nesta Chamada, realizadas pelo ICI.

Poderão se credenciar: Coletivo de Artistas (Solo, Duos, Trios e/ou Bandas), e Coletivos de Djs. Todos os Coletivos deverão ter perfil no Mapa Cultural de Fortaleza. O credenciamento é gratuito e realizado exclusivamente online.

Cada Coletivo de Artistas e/ou Bandas selecionado receberá a título de ajuda de custo um valor total de R$ 4.500,00; Coletivo de Djs selecionado receberá a ajuda de custo total de R$ 1.500,00.

Inscrições pelo site do Mapa Cultural de Fortaleza.



Credenciamento de artistas da música

O presente credenciamento não tem caráter competitivo e busca ampliar, por meio de cadastro de artistas, as opções dos/as curadores/as da entidade. Os/as artistas credenciados/as poderão ser convidados/as a apresentarem-se em eventos realizados pelo ICI na Praia de Iracema até dezembro de 2020.

Poderão se credenciar quaisquer artistas da música, seja solo ou banda, a partir de suas características criativas, independente do gênero musical, mas serão priorizados os trabalhos autorais.



O período de credenciamento para compor a programação cultural do ICI vai até o dia 31 de maio. Aberto para artistas de todo o Brasil. É gratuito e realizado exclusivamente online pelo site do Mapa Cultural de Fortaleza.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.