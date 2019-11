Churrasco dos sonhos: especialistas respondem a 8 principais dúvidas

Devido ao costume, o churrasco caseiro, opção muito presente em comemorações e happy hour, acaba chegando às mesas por meio da preparação tradicional. Por isso, o Verso conversou com chefs que participarão do Festival BBQ, sobre dicas e novidades para incrementar a iguaria, além de tirar dúvidas a respeito de tipos de carnes e cortes especiais.

Quais carnes servem para churrasco?

O mercado de carnes, segundo o chef Beethovem Picui, não distingue carne de primeira e de segunda. “Não existe carne de segunda se o boi for de primeira”, afirma. Aliado a isso, o chef Daniel Regis defende um novo movimento de cortes americanos que vem chegando ao Ceará. Para ele, cortes de dianteiro como paleta, miolo da paleta e short ribs diminuem o custo da carne e possibilitam o consumo do boi por inteiro. O segredo para o preparo de um bom churrasco também é seguir a temperatura ideal para cada corte e usar novos ingredientes que o diferenciem. Boas opções de cortes de suíno são o porter house, short ribe e fraldinha. Para quem gosta de frango, o Chef Cruz aconselha o coração e a coxa da asa.

Melhores tipos de linguiça

A escolha da linguiça é muito particular, depende do gosto de quem vai prepará-la. Pode variar desde a mais tradicional como a toscana, até a cuiabana, que vem recheada, geralmente com queijo, ou com outros complementos. Existem também opções feitas pelos charcuteiros, profissionais que fazem linguiças artesanais, sem muitos conservantes e em baixa escala. Nessa versão, é comum o uso de ingredientes diferentes como camarão, queijo e até rapadura.

Quais as carnes nobres?

Opções como picanha, fraldinha, bife ancho, bife de chorizo, t-bone e assado de tira estão entre as peças mais nobres. Dentre as mais fáceis de grelhar estão o prime ribe. A carne de sol também pode ser considerada nobre, dependendo do tipo de boi, como o angus e o wagyu, uma das raças do boi japonês.

Quais são as carnes magras para dieta?

Cortes do dianteiro, como flat iron, se encaixam nessa categoria. A carne de cordeiro, o peito de frango e o baby beef, derivado da alcatra, são opções com pouco teor de gordura. Porém, o Chef Cruz lembra que o que dá sabor a carne é a gordura, então o ideal é retirar a gordura visível no prato. A grande novidade fica por conta do consumo da carne de jacaré.

Quais opções não são as mais adequadas?

Carnes muito gordas como picanha, costela, contra filé gordo, línguas de boi e suíno estão entre as que devem sair do cardápio de quem faz dieta. Contudo, o chef Beethovem adverte que o corpo humano precisa de gordura para um bom funcionamento e que, na verdade, o ideal é prestar atenção na quantidade de carne consumida.

Qual carne de porco é boa para fazer churrasco?

O porco é uma das carnes mais saborosas e por isso, pode ser usado no churrasco por inteiro, incluindo a cabeça, segundo o chef Daniel Regis, que garante que as bochechas estão entre as carnes mais nobres. Cortes como prime rib, lombo, fraldinha, costela, filé mignon, paleta e pernil estão entre os indicados.

Cálculo para realizar churrasco por pessoa

Um churrasco com cortes comuns chega até cerca de R$200, enquanto com carnes nobres pode chegar a R$500. A quantidade por pessoa é em média 300g.

SERVIÇO:

2ª edição BBQ Show Fortaleza | OPEN BAR E OPEN FOOD

Com Killer Queen, Vinny Fish, Henrique Bahia e DJ Mor

Sábado, 30 de novembro | Das 14h às 22h

No estacionamento do Centro de Eventos do Ceará (Fortaleza)

Mais informações: @festivalbbqshow ou pelo telefone 85 30673581