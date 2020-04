Choro, frustração e comemoração na madrugada: famosos reagem a resultado de paredão recorde no BBB20

O resultado do paredão do BBB20 da última terça-feira (31) emocionou diversos famosos nas redes sociais, que se dividiram na torcida entre Felipe Prior e Manu Gavassi. Com votação recorde, totalizando mais de 1,5 bilhão de votos, o arquiteto foi eliminado do reality com 56,73% contra 42,51% de Manu e 0,76% de Mari.



A atriz Bruna Marquezine chorou de felicidade ao ver sua amiga, Manu Gavassi, se sair melhor na disputa. Com o filtro do Instagram “Partiu Disney”, em referência à justificativa utilizada por Prior para indicar Manu ao paredão, Bruna agradeceu a todos que votaram e desejou felicidade e aprendizado para o arquiteto. “

No twitter, Bruna brincou sobre “cancelar” a amizade com seus amigos caso eles participem futuramente de qualquer reality show. “Venho por meio deste comunicar aos meus amigos que se decidirem no futuro participar de qualquer reality show será automaticamente cancelada. Não passo por isso de novo nem com cachê”, escreveu.

Quem também participou do time #FicaManu foi a atriz Larissa Manoela. A artista comemorou a permanência da cantora no reality e pediu para as pessoas pararem de trocar ofensas por conta de um reality show. “A Disney está em festa”, escreveu no Twitter e acrescentou “BBB20 é um programa de entretenimento, não precisa se irritar e ofender outras pessoas. Vamos manter respeito com os amiguinhos”, publicou.

Alice Wegmann publicou uma imagem do grupo de amigos ex-participantes do BBB20, do qual Felipe Prior era integrante. Na publicação, Lucas Gallina, Petrix Barbosa, Hadson, Guilherme Napolitano e Prior posam para uma das câmeras do programa. “Uma edição histórica. Um dia

histórico. Não pode mais haver espaço para esse tipo de comportamento. Machismo não é entretenimento”, disse.

Os artistas Rodrigo Simas, Agatha Moreira, Preta Gil e Thaila Ayala também compartilharam vídeos comemorando a permanência de Manu Gavassi no BBB20. “Um arrependimento dessa quarentena é de nunca ter assistido BBB,mas acompanhei tudo via redes sociais e confesso que foi a primeira vez em 20 edições que eu entrei para votar porque eu ‘acredito em fadas”, escreveu Thaila.

Torcida frustrada

Já o jogador Neymar demonstrou torcida para Felipe Prior e disse que não irá mais acompanhar o programa depois da saída do participante. “As vezes o melhor jogador não vence, faz parte do jogo. Não levem para o pessoal. Boa sorte aos que restam, pois eu tô fora e não assisto mais”, escreveu.

GabiGol, atleta do Flamengo que havia prometido sortear uma camisa autografada do clube caso Felipe Prior continuasse no BBB20, também comentou a saída do participante e declarou torcida para o Babu. “Ei mago! Vem para a vida real! Estamos de esperando. Parabéns por tudo! Joga y joga será eterno. Nada mudará e agora continuar torcendo para o paizão”, publicou.